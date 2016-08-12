

Rusya tarafından ilan edilen ateşkese karşın Suriyeli isyancılar ile Esad'a bağlı birlikler arasında çatışmaların sürdüğü Halep'te klor gazı kullanıldığı iddia edildi. Aktivistlerin iddialarına göre, çarşamba akşamı bir helikopterden varille klor gazı atıldı. Klor gazına bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistler, internette klor gazı nedeniyle solunum yetmezliği çeken kişilerin görüldüğü fotoğraf ve videoları paylaştı. İddialar, bağımsız organlar ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından henüz doğrulanmadı.

BM: İddiaların incelenmesi gerekir

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, iddiaların incelenmesi gerektiğini belirtti. Yetkili, kimyasal silah kullanımının savaş suçu olduğuna dikkat çekti.

Endişelerini dile getiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Ayrault ise "Sivil halka yönelik saldırıları kınıyorum, özellikle kimyasal silahların kullanılmasını" dedi.

Suriye rejimi ve muhalif gruplar hakkında, kimyasal silah kullandıkları iddiaları zaman zaman gündeme gelmişti.

Halep yardım bekliyor

Öte yandan çatışmalar ve kuşatma nedeniyle dışarıdan gelebilecek her tür yardımdan mahrum olan Halep halkının, içme suyu, ilaç ve gıda sıkıntısı yaşadığı belirtiliyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, "Halep'teki çatışmalar, ne orada ne de Suriye'nin başka bir yerinde askeri bir çözümün mümkün olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya'nın her gün 10:00-13:00 saatleri arasında 3 saatlik ateşkes uygulanması kararına BM'nin dahil edilmediği eleştirisinde bulunan Mistura, "Üç saat yeterli değil" diye konuştu. Yetkili, yardım malzemelerinin halka ulaştırılabilmesi için her hafta 48 saatlik bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Halepli doktorlar Obama'dan yardım istedi

Halep'te yaşayan 250 bin kişinin dışarıyla bağlantısı bulunmuyor. Halep'te kalan 15 doktor, ABD Başkanı Barack Obama'ya çatışmanın taraflarının sivillerin korunması doğrultusunda harekete geçmesi için girişimde bulunmaya çağırdı. Doktorlar, "Gözyaşı, sempati veya duaya ihtiyacımız yok. Bizim harekete geçmenize ihtiyacımız var" dedi. Doktorlar, Esad rejimi ve Rusya'ya hastanelerin bombalandığı suçlamasında bulundu.

BM'nin tahminlerine göre 2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşında yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti. Milyonlarca Suriyeli ise başka ülkelere sığındı.