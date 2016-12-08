Halep'te isyancılardan ateşkes çağrısı

Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişinin sürdüğü Halep'te isyancı gruplar hükümete, sivillerin tahliyesi için beş günlük ateşkes çağrısında bulundu.

İsyancı gruplar, sivillerin tehlikede olduğunu ve onların zarar görmemesi için bu amaç doğrultusundaki tüm girişimleri destekleyeceklerini belirtti.

ABD ve beş Batı ülkesi de isyancıların kontrolündeki alanlara yardım gönderilebilmesi için derhal bir ateşkesin devreye girmesi çağrısında bulundu.

Suriye hükümeti daha önceki ateşkes çağrılarına olumsuz yanıt vermişti.

Yönetim, muhalif grupların savaşta zor durumda kaldığı dönemlerde yeniden güç kazanmak için ateşkes çağrısı yaptığını savunuyor.

Bu arada Rusya, Halep'te kalan tüm isyancıların 'terörist' olduğunu söyledi.

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı Sana, başkent Şam'ın dışındaki Mazzeh askeri üssüne birkaç İsrail füzesinin isabet ettiğini, olayın yangına neden olduğunu, ölen ya da yaralanan bulunmadığını belirtti.

Son olarak Halep'in tarihi eski kent bölümünü geri alan Suriye ordusu ve müttefiklerinin ilerleyişi sürüyor.

On binlerce sivilin isyancıların kontrolündeki alanlarda sıkıştığı düşünülüyor.

Bu bölgede aylar süren bombardıman ardından hastanelerin çalışmadığı ve gıda sıkıntısının bulunduğu belirtiliyor.

Bu arada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad El Vatan gazetesine, "Bütün Suriye'yi özgürleştirme kararı alındı ve buna Halep de dahil" dedi.

Tuğgeneral Zeid El-Salih ise 'isyancıların ya Halep'i terk edeceklerini ya da ölümle yüz yüze kalacaklarını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Almanya'nın Hamburg kentinde bir araya gelerek Suriye'deki krizi görüştü.

Bir saatlik toplantıda herhangi bir karar alınmadığı belirtiliyor.