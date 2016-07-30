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Dünya

Halep’te insani koridor açıldı, Türkiye sınırına doğru göç başladı

Ekim 2015’teki ilk göç dalgasında binlerce Halepli Türkiye’ye sığınmıştı

30 Temmuz 2016 19:49

Türkiye darbe girişiminin ardından terör başta olmak kendi dertleriyle uğraşırken Suriye’den yeni bir göç dalgası geliyor. Halep’te bugün “insani koridor” açıldı. İlk aşamada aileler kentten çıktı ve batıdaki Türkiye sınırına doğru yürümeye başladı.

Uluslararası ajansların İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden aktardığı bilgiye göre Rusya’nın geçen perşembe sivillere ve teslim olan muhalif savaşçılara geçiş hakkı tanıyacağını açıklamasının ardından Halep’in kuşatılmış semtlerinden ilk büyük insan hareketi bugün başladı.

Hürriyet'te yer alan haberine göre, Suriye devlet medyasına yansıyan görüntülerde, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin rejimin güvenlik güçleri eşliğinde yürüdüğü, bazılarının otobüslere bindirildiği görülüyor. Bu sivillerden onlarcası kentin batısında, Türkiye sınırı yakınında rejimin kontrolünde olan bölgeye ulaştı.

Ailelerin ve 40 yaş üstü kadınların Halep’ten tahliye edilmesinin ardından diğer sivillerden de isteyenler kenti terk edebilecek. Suriye rejimi, kentin doğusundaki çok sayıda silahlı muhalifin de Selahaddin semtindeki rejim güçlerine teslim olduğunu açıkladı. AFP’ye konuşan bazı siviller ise rejime güvenmediklerini, bu yüzden bu “insani koridoru” kullanmayacaklarını söylediler.

Türkiye yıl başından beri Halep kaynaklı yeni bir göç dalgası konusunda uyarılar yapıyordu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Endişeliyiz” demişti. Ekim 2015’teki ilk göç dalgasında binlerce Halepli Türkiye’ye sığınmıştı.

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