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Dünya

Halep'te 2 günde 200 bin kişi mülteci durumuna düştü

Çatışmaların şiddeti arttıkça çareyi ülkeden kaçmakta arayarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı da artıyor

30 Temmuz 2012 11:21

Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos, Suriye'nin Halep kentindeki çatışmalar nedeniyle son iki günde 200 bin kişinin mülteci durumuna düştüğünü söyledi.

Amos, Halep, Şam ve diğer kentlerdeki çatışmaların ve bu çatışmalarda ağır silahlar kullanılmasının siviller üzerinde bırakacağı etkiden büyük kaygı duyduğunu belirtti.

Halep'te iki ateş arasında sıkışıp kalan sivillerin sayısının bilinmediğini ifade eden BM yetkilisi, çoğu sivilin okullar ve kamu binalarına sığındığını söyledi.

Valerie Amos, kentte acilen içme suyu, yemek ve battaniyeye ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.
Yardım örgütleri çatışmalar nedeniyle Halep'e girmekte zorlanıyor. Ancak BM'ye bağlı bazı kurumlar ve Kızılay sınırlı miktarda yardım ulaştırmayı başarıyor.

 

'İsyancıları silahlandırın'

 

Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Başkanı ise uluslararası topluma, isyancıları silahlandırmaları çağrısında bulundu. AFP haber ajansının aktardığına göre, SUK lideri Abdulbasid Seyda, Abu Dabi’de yaptığı basın açıklamasında “Tankları, savaş uçaklarını durduracak silahlar istiyoruz” dedi.

Seyda ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a sığınma hakkı verilmesi yerine, Suriyeli liderin “yaptığı katliamlar nedeniyle” yargılanması gerektiğini söyledi.

SUK lideri, “Arap kardeşlerimiz ve dostlarımızdan Özgür Suriye Ordusu’nu desteklemelerini istiyoruz” diye konuştu. Körfez ülkeleri, Nisan ayında Özgür Suriye Ordusu’na “maaş” ödenmesi kararı almış, bu karar paranın kara borsadan silah alımına neden olabileceği düşüncesiyle eleştirilmişti.

Seyda, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in iktidarı bırakması karşılığında “affedilmesini” öngören anlaşmaya atıfta bulunarak “Yemen örneğinin” Suriye’de uygulanamayacağını belirtip ekledi: “Katliamlar yapıldı. Beşar Esad’ın yargılanması gerektiğine inanıyoruz. O bir suçlu. Korumaya alınmamalı.”

Muhalif lider, SUK’un geçiş hükümeti kurulabilmesine yönelik planları, silahlı mücadele veren isyancılarla görüşebileceklerini ifade etti. “[Geçiş hükümetine yönelik] fikirleri değerlendiriyoruz ve Suriye’deki tüm güçlerle iletişim kuracağız” diye konuşan Seyda, hükümet liderinin “dürüst ve vatansever olması gerektiğini, Suriye devriminin amaçlarına da bağlı olması gerektiğini” söyledi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’de hükümet karşıtı gösterilerin çıktığı 2011 yılı Mart ayından bu yana ölenlerin sayısının 20 bini aştığını söylüyor. (BBC Türkçe)

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