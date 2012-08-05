Halep'te iki ateş arasında kalan siviller şehri terk etmeye çalışıyor

Vatan gazetesi muhabiri İlhan Tanır, Beşşar Esed’n ‘kader savaşı yaşanıyor’ dediği Halep’e gitti. Tanır, Halep'te yaptığı izlenimler sonucu "Kentte Suriye ordusu ile muhalifler arasında yaşanması beklenen ‘büyük savaş’ için gergin bekleyiş hakim. Adeta fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor" dedi.

İlhan Tanır'ın Vatan gazetesinde "Halep kaderini bekliyor!" başlığıyla yayımlanan (5 Ağustos 2012) Halep izlenimleri şöyle:



“Kilis’ten Suriye sınırına geçerken jandarmalara yakalanmamak gerekiyor...”



Mahmut ismindeki Suriyeli muhalif bizi Antakya’dan alarak Kilis’e ve oradan da kendi bildiği yolu kullanarak Suriye’ye geçiriyor. “Merak etmeyin” demesine rağmen sınırda jandarmalara denk geliyoruz. Önümüzde bulunan Suriyeli bir aile ile jandarmalar yaklaşık 30 dakikalık bir tartışma yaşarken biz geride saklanarak izliyoruz. Daha sonra jandarmalar onlara izin veriyor ve biz de hemen arkalarından koşuyoruz. Jandarmalar, kendi grubumuzda Türkçe konuşan birinin olduğunu düşünemeden bir diğer jandarma arkadaşına “Bunlar gazeteci olabilir! Bunların çantaları gazeteci çantasına benziyor. Arayalım!” derken, ikincisi ise eliyle ‘uğraştırma’ manasına gelen işaretlerle yırtık olan tel örgülerin bir tarafını da kendisi tutarak 8-10 kişilik grubumuzu Suriye tarafına bırakıyor...



Kimsesiz topraklar



Suriye tarafına geçtiğimizden itibaren ilk durağımız olan şehre gidene kadar yaklaşık 40 km’lik yol Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetlerince korunuyor. Sadece iki kontrol noktası görebilirken, ondan sonraki yaklaşık bir başka 40 km sizi Bab-ı Hadith veya ‘Çelik Kapı’ denilen, Halep’in merkezine on dakika yürüme mesafesindeki meydana götürüyor. Böylece Kilis tarafından Halep’e kadar olan yaklaşık 100 km’lik yolun tümünün Özgür Suriye Ordusu kontrolü altında olduğunu görüyoruz. Bab-ı Hadith ise Özgür Suriye Ordusu ile Suriye rejiminin Halep’teki üç sınırından birini oluşturuyor.



Ekmek kuyrukları



Ramazan orucu muhaliflerin çoğu tarafından tutuluyor. Bununla birlikte oruç tutmayan birçok muhalif de göze çarpmıyor değil. Sabah sahur yapıldıktan ve bir iki saatlik bir dinlenmeden sonra sınıra 35 km’lik yerleşim biriminden Halep’e doğru konvoy halinde, rejim güçleriyle ÖSO’nun sınırını meydana getiren ‘Iron Gate’ veya ‘Bab-ı Hadith’e gidiyoruz. Yarım saatlik konvoy yolculuğunda yol yine tamamen ÖSO’nun kontrolü altında. Yolda yakılmış arabalar ve seyrek de olsa Özgür Ordu mensupları göze çarpıyor. Ekmek kuyruklarının sonu yok.



Silahlar nerede?



Nihayetinde ‘Çelik Kapı’ meydanına geliyoruz. Muhalifler burayı henüz almışlar ve yaklaşık 250 kadar ordu mensubuyla koruyorlar. Sabahın 6.30’u gibi meydana ulaşan muhalifler buradaki diğer birliklerle kısa bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra yerlerini alıyor. Ortalıkta kimse yok. Tek tük arabalar hızla geçiyor.

Stratejik olarak önemli bir mevki olan meydanı daha sağlamlaştırma hedefindeler. Silahlar 70’lerden kalma ilkel kaleşnikoflar. Sadece birkaç tane RPG, tanksavar görüyorum. Kendi kendime Halep muhaliflerin en önemli savaşı ve ellerinde hiçbir şey yoksa bunca haber, gönderildiği söylenen silahların nerede olduğunu soruyorum. Aynı şekilde birkaç walkie talkie’den başka birşey de yok..



Büyük kaçış



Yönetime bağlı birlikler muhaliflerin yoğun olduğu Şam ve Halep’in çevre semtlerine ağır silahlarla bombardımanı sürdürdü. Bölgedeki yerel kaynaklar, ordu birliklerinin hava destekli olarak Sahur ve Meskin Hanun bölgelerini ağır silahlarla bombalaması sonucu birçok yerleşim yerinde hasar oluştuğunu ve halkın korkudan dışarı çıkamadığını ifade etti. Halep’te ordunun savaş uçaklarını kullandığını dile getiren kaynaklar, kentin askeri bölgesinin de operasyonlara maruz kaldığını ve Özgür Suriye Ordusu’nun İzaa bölgesinden taktiksel olarak çekildiğini, Suriye ordusunun dün gece bölgeyi helikopterlerle saatlerce bombaladığını söyledi.



Hedef televizyon binası



Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep’te Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kentteki bir radyo-TV binasını ele geçirmek için çevresini kuşatırken hava istihbarat birim dairesine de saldırı düzenledi. Kentteki yerel aktivistlerden Sair Halebi, ÖSO’nun kentin El İzaa bölgesinde nizami ordu ile çatıştığını ve bölgede yer alan bir radyo-TV binasını ele geçirmek için binanın çevresini kuşattığını söyledi. Çatışmaların sokak aralarında da sürdüğünü ifade eden Halebi, ÖSO’nun kentte yabancılar dairesi, pasaport şubesi ile hava istihbarat birim binalarına saldırıya geçtiğini ve bölgeden şiddetli patlama seslerinin geldiğini belirtti. Bölgeye Menağ askeri havaalanından bir askeri helikopterin geldiğini vurgulayan Halebi, kentin farklı bölgelerinde de iki ordu arasında çatışmaların sürdüğünü ve rejimin ÖSO’yu geri püskürtmek için operasyonlarını yoğunlaştırdığını dile getirdi.