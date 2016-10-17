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Dünya

Halep'te hava saldırısı; 65 kişi öldü, 113 kişi yaralandı

Sivil savunma yetkilisi, "Rejim ve Rusya'nın aralıksız bombardımanına maruz kalan Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgelerinde insani kriz var" dedi

17 Ekim 2016 09:28

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te rejim güçlerinin, kuşatması altındaki bölgelere yönelik hava saldırılarında 65 kişi öldü, 113 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Halep'teki sivil savunma yetkilisi Necip Ensari, Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının Halep'te yönetim karşıtlarının denetimindeki bölgelere farklı bombalarla saldırdığını söyledi.

Ensari, kentin muhaliflerin kontrolündeki doğu kesimlerine düzenlenen saldırılarda Katırci semtinde 25, Muyesir ve Şeyh Faris semtlerinde yedişer, Kerem Nezhe, Meşhed ve Şeyh Said semtlerinde ikişer, Sukkeri, Bab el Nasır, Kantane ve Haydariye semtlerinde ise birer sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı. 

Bombardımanda 113 kişinin de yaralandığını belirten Ensari, sivil savunma ekiplerinin Katırci semtinde bombaların vurduğu bir binanın üst katındaki yaralılara ağır iş makineleriyle ulaştığını kaydetti. 

Saldırılarda yaralanan sivillerin, bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade eden Ensari, çok sayıda binanın yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü dile getirdi. 

Halep'in daha önce nüfuz edici bombalarla hedef alındığını kaydeden Ensari, “Ruslar artık daha etkili bombalar kullanıyor. Daha önce Rusların bombaladığı yerlerde 5-7 metre arasında çukurlar oluşurken, bu bombaların isabet ettiği yerlerde 10 metreden derin çukur açılıyor." diye konuştu. 

Sivil savunma yetkilisi Ensari, "Rejim ve Rusya'nın aralıksız bombardımanına maruz kalan Halep'in muhaliflerin denetimindeki bölgelerinde insani kriz var" dedi. 

Rus savaş uçaklarının kullandığı "nüfuz edici" bombalar, "sığınak avcısı" olarak da biliniyor. Haleplilerin etkisini depreme benzettikleri yüksek tahribatlı "sığınak avcıları", zemine isabet etmeleri halinde 5 ila 7 metre derinliğinde çukurlar açabiliyor. 

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