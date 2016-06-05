Halep'te hava saldırısı; 18 ölü, 50 yaralı

Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ''vakum ve varil'' bombasıyla düzenlenen saldırılarda 18 sivil öldü, 50 kişi yaralandı.

Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, sivil savunma yetkilisi İbrahim Ebu Leys, Rus jetleri ile Suriye ordusuna ait helikopterlerin Halep'te muhaliflerin denetimindeki Kastillo yolu, Cisr Hac, Badiyin ve Muyesir semtinde yerleşim yerine ''vakum ve varil'' bombasıyla saldırdığını söyledi.

Rusya ve rejimin bombardımanı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığı ifade eden Ebu Leys, sivil savunma ekiplerinin Muyesir semtinde yıkılan evlerin enkazından ölü ve yaralı çıkarttığını belirtti.

Halep'te muhalif bölgelerin yoğun bir şekilde bombalandığının altını çizen Leys, Rusların kentin Anadan ve Hreytan ilçesi ile Kafr Hamra beldesinde de yerleşim yerini bombaladığını vurguladı.

Yoğun saldırılar nedeniyle sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşmakta güçlük çektiğine değinen Ebu Leys, ''Rusya ve rejim Halep'te her gün yeni katliamlara imza atıyor. Halep Rus ve Esed saldırılarından dolayı yanıyor. Uluslararası kamuoyundan kente yapılan saldırıların durmasını ve rejime baskı uygulamasını istiyoruz'' diye konuştu.