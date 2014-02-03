Halep'te hafta sonu 121 kişi varil bombasıyla öldürüldü

Hafta sonu Suriye'de ordunun Halep'e düzenlediği hava saldırısında 121 kişinin öldüğü ifade edildi.

Fransız Le Monde gazetesinin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif örgüte dayandırdığı haberine göre Cumartesi günü kentte helikopterlerden atılan varil bombalarıyla 65'i sivil 13'ü çocuk en az 85 kişi hayatını kaybetti. Hafta sonu boyunca devam eden saldırılarda Pazar günü ise 36 kişi öldü.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, patlayıcı dolu variller helikopterlerden atılıyor. İnsan hakları grupları bu saldırılarda hedef gözetilmediğini söylüyor. Rusya, Suriye'nin Halep'te hava saldırıları düzenlemesini kınayan BM Güvenlik Konseyi kararını engellemişti.

Suriye güçleri kentte son haftaarda isyancıların elindeki bölgelere saldırılarını yoğunlaştırdı. Savunma Bakanı Orgeneral Fahd el Freyc Cuma günü kente gitti. Resmi haber ajansı Sana'ya göre, Bakan, ordu birliklerini "büyük zaferlerinden ve kentin birçok bölgesini kurtardıklarından dolayı" kutladı.

Bu arada, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak Şam İslam Devleti militanlarının düzenledikleri bir baskınla Tevhid Tugayları adlı örgütün askeri sorumlusu Adnan Bakkur'u öldürdüğünü öne sürdü.