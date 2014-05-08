Halep'te Esad'ın kalbine bomba: 50 ölü

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te, Esad rejimine bağlı askerlerin karargah olarak kullandığı otele düzenlenen saldırıda 50 asker öldürüldü.



Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu İslami Cephe'ye bağlı birlikler, Halep Kalesi yakınındaki Esad güçlerinin karargah olarak kullandığı Carlton oteline bombalı saldırı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Örgütü'nün (SNHR) verdiği bilgiye göre, İslami Cephe'ye bağlı birlikler, kentin tarihi yapıları içerisinde açtıkları gediklerden belli bir yere kadar ilerledikten sonra tünel kazarak rejimin karargah olarak kullandığı Carlton oteline ikinci kez bombalı saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklar ise saldırıda Suriye ordusuna bağlı en az 50 askerin yaşamını yitirdiğini ve İslami Cephe'nin bölgeyi ele geçirdiğini aktardı.

Muhalifler, rejim güçlerinin karargah olarak kullandığı Carlton oteline Şubat ayında da yaklaşık iki ay süren çalışmanın ardından 300 metre uzunluğunda tünel kazarak bombalı saldırı düzenlemişti.