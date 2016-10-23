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Dünya
Deutsche Welle

Halep'te çatışmalar yeniden alevlendi

Suriye'nin Halep kentindeki üç günlük ateşkes süresinin dolmasıyla çatışmalar yine şiddetlendi. BM ise ateşkes sürecinde hasta ve yaralıların bölgeden çıkarılamadığını açıkladı.

23 Ekim 2016 14:34

Bölgeden gelen haberler ateşkesin bitiminden kısa bir süre sonra isyancılarla Suriye ordusu arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı yönünde. Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada cumartesi akşamı Halep'in farklı bölgelerinde saldırı ve çatışmalar meydana geldiği belirtildi. Suriye ordusunun muhaliflerin bulunduğu mevzilere top atışında bulunduğu, Rusya ve Suriye savaş uçaklarının hava operasyonlarının tekrar başladığı gelen bilgiler arasında. Halep Medya Merkezi grubu, kentin farklı bölgelerine top mermileriyle saldırı düzenlendiğini, Suriye ordu birliklerinin kentin güneyindeki ilerleyişini sürdürdüğünü duyurdu.

Üç günlük ateşkes sona erdi

Rusya tarafından açıklanan üç günlük ateşkes cumartesi akşamı yerel saatle 19:00'da sona erdi. BM bu süre zarfında hasta ve yaralıları çatışma bölgelerinden nispeten daha güvenli olan bölgelere tahliye etmeyi başaramadı. BM, sivillerin tahliyesi için planlanan güvenlik koridorunun yüksek güvenlik riski taşıdığını açıkladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, yaptığı açıklamada "Halep'in doğusunda yaralı ve hastaların tıbbi tahliyesinin planlanmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle maalesef tahliye işlemi başlayamadı" dedi. Laerke, "BM, Halep'in doğusundaki insanlara temmuz ayının başından beri insani yardım ulaştıramadı" diye konuştu.

BM'den yapılan açıklamada sadece çok az sayıda sivilin Halep'ten ayrıldığı belirtildi. Bir zamanlar önemli bir finans merkezi konumundaki Halep 2012 yılından beri ikiye bölünmüş durumda. Kentin batısı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine bağlı askerlerin kontrolündeyken yaklaşık 250 bin nüfuslu doğusu silahlı isyancılar tarafından kontrol ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/afp/MK/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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