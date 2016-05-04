Halep'te çatışmalar şiddetleniyor

Suriye'nin kuzey kenti Halep'in batısında hükümete bağlı birlikler ve muhalif örgütler arasındaki çatışmalar gece boyu devam etti.

Halep'te bulunan AFP muhabiri, gece boyu kentte ağır top atışları ve hava saldırıları gerçekleştiğini söyledi.

Gece boyu süren çatışmalarda da onlarca kişinin öldüğü bildiriliyor. Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in hükümet kontrolündeki batı mahallerine doğru ilerlediklerini ancak Çarşamba sabah saatlerinde Lübnan Hizbullahı'na bağlı birliklerin de desteğiyle püskürtüldüklerini aktardı.

'Halep'in Fethi' adı altında toplanan muhalif örgütlerin koalisyonu, Salı günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklere, tünele yerleştirdikleri bombalı tuzağı infilak ederek saldırmıştı.

Muhalifler ayrıca dün Halep'te bir hastaneyi hedef aldı ve Suriye resmi haber kanalı Ahbariya'nın haberine göre saldırıda en az üç kadın öldü, 17 kişi yaralandı.

Gözlemevi Başkanı Rami Abdülrahman, çatışmalar için "Halep'te son bir yıldaki en şiddetli çatışmalar" ifadesini kullandı.

Abdülrahman, hükümete bağlı savaş uçaklarının batıda muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri hedef aldığını söyledi.

Halep'in doğusunda bulunan 26 yaşındaki muhalif Mahmud Sendeh, AFP'ye "Hava saldırılarının duracağını sanmıyorum çünkü ateşe son verme kararı Esad'ın ellerinde değil. Rus müttefiklerin elinde. Şimdiye kadar, Rusya Halep'e huzurun geri dönmesini istemiyor gibi görünüyor" dedi.

Halep'te ateşkes çabası

Çatışmalarda ölenlerin sayısıyla ilgili ise çelişkili bilgiler geliyor.Reuters haber ajansına konuşan bir muhalif, gece boyu çatışmalarda 40'a yakın hükümete bağlı askerin ve 10 muhalifin öldüğünü söyledi. Ordu kaynakları ise orduda ağır kayıplar olduğu iddiasını reddetti fakat "onlarca sivil ve çok sayıda muhalif öldü" açıklamasını yaptı.

Diğer yandan ABD ve Rusya ise, Suriye'deki geçici ateşkesin Halep'i de kapsaması için girişimlerde bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Salı günkü açıklamasında, Cumartesi günü Lazkiye ve Şam çevresinde ilan edilen ve 'sükûnet rejimi' olarak adlandırılan ateşkesin çok yakında Halep'i de kapsamasını umduklarını söyledi.

Ateşkes, başkent Şam'da gece yarısı sona ererken, muhalifler Çarşamba günü başkentin doğusundaki Guta bölgesinde çatışmalar ve hava saldırıları yaşandığını belirtti.

Son iki haftada Halep'te yaşanan çatışmalar nedeniyle 300'e yakın kişinin öldüğü bildiriliyor.