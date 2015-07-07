Halep’te bir Türk gazeteci füze saldırısı sonucu yaralandı

Halep'te çatışmaları takip eden AA muhabiri Salih Leyla, Esad güçleri tarafından yakınındaki bir noktaya düzenlenen füze saldırısı sonucu yüzünden ve elinden yaralandı.

Gazeteci Leyla, Halep'in kuzeyindeki Cemiyet ez-Zehra bölgesinde rejim ve muhalifler arasındaki çatışmaları takip ettiği sırada, çekim yaptığı bölgeye Esad güçlerince atılan ve "Fil" adı verilen bir füze isabet etti.

Patlama esnasında muhabir Salih Leyla yüzünden ve elinden yaralandı. Leyla'nın yanında bulunan serbest gazeteci medya aktivisti Abdülkerim Leyla da çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

İki gazeteci ilk tedavilerinin yapılması için olay mahallinden hızla çıkarılarak sahra hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gazetecilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavilerinin Türkiye'de sürdürülmesi için gerekli hazırlıklara başlandı.

Halep'te geçen hafta muhaliflerin kent merkezinde rejim güçlerine karşı başlattığı saldırının ardından çatışmalar şiddetlenmişti.