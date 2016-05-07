Halep'te ateşkesin süresi uzatıldı

Rusya, Suriye'de Halep'i de kapsayan ateşkesin cumartesi gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatılacağını duyurdu.

NTV'nin Suriye devlet ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve Lazkiye kentinin bazı bölümlerini kapsayan ateşkesin uzatılacağını bildirdi.

Buna göre Cumartesi gece yarısından itibaren Suriye'de çatışmaların durması bekleniyor.

Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Suriye'de daha önce yapılan ateşkesin uzatılması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.