T24 LogoT24 Logo
Dünya

Halep'te ateşkesin süresi uzatıldı

Ateşkesin cumartesi gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatılacağı duyuruldu

07 Mayıs 2016 15:27

Rusya, Suriye'de Halep'i de kapsayan ateşkesin cumartesi gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatılacağını duyurdu.

NTV'nin Suriye devlet ajansı SANA'ya dayandırdığı habere göre, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve Lazkiye kentinin bazı bölümlerini kapsayan ateşkesin uzatılacağını bildirdi.  

Buna göre Cumartesi gece yarısından itibaren Suriye'de çatışmaların durması bekleniyor.  

Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Suriye'de daha önce yapılan ateşkesin uzatılması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.  

ETİKETLER

suriyehalepiç savaşateşkes

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24