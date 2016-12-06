Halep'te ateşkese Çin ve Rusya'dan veto

Suriye ordusunun operasyonunlarını yoğunlaştırdığı Halep'e insani yardım ulaştırılması için 7 günlük ateşkes öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını, Çin ve Rusya veto etti.

Tasarı operasyonun şiddetlenmesi üzerine İspanya, Mısır ve Yeni Zelanda tarafından hazırlanmıştı.

Rusya vetoya gerekçe olarak, tasarıyı görüşmek için üye ülkelere 24 saat verilmesi kuralının uygulanmamış olmasını gösterdi.

ABD ise bunun "uydurma bir gerekçe" olduğunu iddia ederek, Rusya'nın asıl amacının Suriye ordusunun son dönemde Halep'te muhaliflere karşı kazanımlarını korumak olduğunu savundu.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vitaly Churkin ise "Biliyoruz ki bunun gibi ateşkesler taraflarca konumlarnı güçlendirmelk ve cephane yenilemek için kullanılıyor" dedi. Churkin oylamanın Rus ve ABD'li yetkililerin Salı ya da Çarşamba günü Cenevre'de yapacağı toplantının sonrasına ertelenmesi gerektiğini de belirtti.

Fransa'nın BM büyükelçisi Francois Delattre de Moskova'yı "Halep'i geri almak adına operasyonların insani boyutunu gözmezden gelmekle" suçladı.

İngiltere'nin BM Telsilcisi Matthew Rycroft da Rusya ve destekçilerini Halep'teki masum sivillerin hayatlarını rehin almakla itham etti.

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyerlerinden Venezuela tasarıyı reddederken, Angola çekimser kaldı.

Bu, Rusya'nın BMGK'da Suriye ile ilgili olarak son 5 yılda veto ettiği 6'ıncı tasarı.

BMGK'da bir tasarının kabul edilebilmesi için her bir daimi üyenin (Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve ABD) onayı gerekiyor.

Suriye'deki Esad yönetimini destekleyen Rusya, Eylül 2015'ten bu yana muhaliflerin elindeki bölgelere hava saldırıları düzenliyor.

Suriye ordusu, Rusya'nın hava desteğiyle birlikte, Doğu Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgede ilerlemeye devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada son bir haftada önceden muhaliflerin elinde olan bölgelerin yüzde 70'inin geri alındığı belirtildi.

Ordu kuşatmasındaki ve muhaliflerin kontrolündeki mahallelerde, gıda ve temiz suya ulaşamayan 100 binden fazla sivilin olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede çalışır durumda hastane de bulunmuyor.

Suriye'nin en büyük kenti Halep, 2012'de muhalifler ve Esad yönetimi arasında bölünmüştü. Suriye ordusu Eylül ayında muhaliflerin elindeki Doğu Halep'i geri almak için büyük çaplı bir operasyon başlattı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların yoğunlaştığı Kasım ayının ortasından beri muhaliflerin elindeki bölgelerde 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.