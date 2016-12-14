Halep'te ateşkes: Sivillerin tahliyesine başlanacak

Esad rejimine bağlı birlikler ve muhalif grupların, Halep'in doğusunda sivillerin ve muhalif savaşçıların bölgeden çıkarılması için ateşkes sağlanmasında uzlaştıkları bildirildi.

Rusya'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Vitali Çurkin salı günü New York'ta yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşması kapsamında Halep'te çatışmaların sonlandığını belirterek, "tahliyenin birkaç saat içinde" başlayacağını kaydetti. Çurkin, Suriye ordusunun tahliyenin başlaması için çatışmaları bitirdiğini ve Halep'in Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini kaydetti.

ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Samantha Power da tahliyelerin uluslararası gözlemcilerin denetiminde yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Muhalifler: Türkiye aracılığıyla uzlaşma sağlandı

Nureddin Sinki adlı muhalif gruptan Yaser el Yusuf’un AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre Halep'in doğusunda insanî durumun dramatik boyutlara ulaşması nedeniyle, bölgede kalanların tahliyesi için anlaşmaya varıldı. Türkiye aracılığıyla Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan ateşkes anlaşmasının, Halep’in doğusunda kuşatma altındaki semtlerde mahsur kalan sivillerin ve savaşçıların tahliyesini içerdiği belirtiliyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da salı günü yaptığı açıklamada, Halep için Rusya ve diğer ülkelerle temasları yoğunlaştıracaklarını ifade etmişti.

Tahliye sürecine "önümüzdeki saatlerde başlanacağını” da belirten Yusuf, hafif silahlı savaşçıların kenti terk etmesine izin verileceğini söyledi. Yardım kuruluşlarının verdiği bilgiye göre Halep’in doğusunda yaklaşık 100 bin kişi mahsur kalmış durumda. Suriye ordusundan bir yetkili ise muhalif savaşçıların tahliyesine çarşamba sabaha karşı başlanacağını bildirdi.

Esad rejimine bağlı birlikler geçtiğimiz günlerde Rus hava kuvvetleri ve Şii milislerin yoğun desteğinde 2012 yılından bu yana muhalif güçlerin kontrolü altında bulunan Halep'in doğusundaki semtleri yeniden ele geçirmişti.

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DPA/AP/AFP/RTRD/ÇA/GA