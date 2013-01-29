Halep'te 80 ceset bulundu

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in Bustan'ul Kasir bölgesinde elleri arkadan bağlı olarak kurşuna dizilmiş 80 kişinin cesedi bulundu

Muhalif yapılanmalarda sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Halep'in Bustan'ul Kasir bölgesinden geçen Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlı bağlanmış kimliği belirsiz ve aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişinin cesedinin nehrin içinde bulunduğunu söyledi.

SRGC, olayı katliam olarak nitelerken sayısının artmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları ise cesetlerin çoğunda işkence izine rastlandığını, çoğu kişinin de başından vurularak infaz edildiğini ve cesetlerin nehirden toplanmaya çalışıldığını ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Örgütü de olayı doğrulayarak ölü sayısının artmasından korkulduğunu açıkladı. Muhalif gösterilerin başladığı 2011 Mart'tan itibaren Halep'te 7 bin 81 sivil hayatını kaybetti.