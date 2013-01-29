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Dünya

Halep'te 80 ceset bulundu

Suriye Genel Devrim Konseyi, Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlı bağlanmış kimliği belirsiz ve aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişinin cesedini nehirde bulduklarını söyledi

29 Ocak 2013 18:14

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep'in Bustan'ul Kasir bölgesinde elleri arkadan bağlı olarak kurşuna dizilmiş 80 kişinin  cesedi bulundu

Muhalif yapılanmalarda sorumlu Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), Halep'in Bustan'ul Kasir bölgesinden geçen Kuveyk Nehrinde elleri arkadan bağlı bağlanmış kimliği belirsiz ve aralarında çocukların da bulunduğu 80 kişinin cesedinin nehrin içinde bulunduğunu söyledi.

SRGC, olayı katliam olarak nitelerken sayısının artmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları ise cesetlerin çoğunda işkence izine rastlandığını, çoğu kişinin de başından vurularak infaz edildiğini ve cesetlerin nehirden toplanmaya çalışıldığını ifade etti.

Suriye İnsan Hakları Örgütü de olayı doğrulayarak ölü sayısının artmasından korkulduğunu açıkladı. Muhalif gösterilerin başladığı 2011 Mart'tan itibaren Halep'te 7 bin 81 sivil hayatını kaybetti.

 

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