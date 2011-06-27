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Dünya

HALEP'TE 304 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI ŞAM (A.A)

27 Haziran 2011 16:36

-HALEP'TE 304 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ TUTUKLANDI ŞAM (A.A) - 27.06.2011 - Suriye'de 304 üniversite öğrencisi tutuklandı. Kürt İnsan Hakları Komitesi'nin Başkanı Radif Mustafa, Halep kentinde 304 öğrencinin dün mahkemeye çıkarıldığını ve tutuklandığını belirtti. Mustafa, Halep Üniversitesinin kampüsünde geçen hafta güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan öğrencilerin, kargaşaya neden olan gösteriler düzenlemek, devlet başkanını aşağılayan sözler söylemek, ulusal güvenliğe zarar verebilecek sloganlar atarak yasaları ihlal etmekle suçlandıklarını söyledi. İnsan hakları savunucusu, sınavlara girmeleri engellenen ve gösteri yapma doğal hakkını kullanırken keyfi olarak gözaltına alınan bu öğrencilerin hemen serbest bırakılmasını istedi.

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