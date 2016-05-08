Halep’te 13 İran askeri hayatını kaybetti



13 İran devrim muhafızı, cuma günü Han Tuman köyünde radikal İslamcılarla girdikleri çatışmada hayatını kaybetti. Fars haber ajansının İran devrim muhafızlarının bir sözcüsüne dayandırdığı haberine göre İranlı 21 askeri danışman da çatışmalarda yaralandı.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 20 İranlının hayatını kaybettiğini bunlardan 13'ünün askeri danışman olduğunu duyurdu. Açıklamada Nusra Cephesi ve müttefiklerinin Han Tuman ve etraf köyleri 24 saat içinde ele geçirdiği ifade edildi. 70 kişinin öldüğü belirtilen çatışmalarda Esad rejimine bağlı 30 askerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Resmi açıklamalara göre bu kayıplar İran'ın Suriye'de bu kadar kısa sürede yaşadığı en büyük askeri kayıp. ISNA ve Fars haber ajanslarına konuşan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Ali Rızayi ölenlerin hepsinin İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinden olduğunu ifade etti. Ölenlerin isimlerinin daha sonra açıklanacağı ve naaşlarının ülkeye gönderileceği kaydedildi.