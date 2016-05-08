T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Halep’te 13 İran askeri hayatını kaybetti

Suriye’nin Halep kenti yakınlarında meydana gelen çatışmalarda 13 İran askeri hayatını kaybetti.

08 Mayıs 2016 16:05


13 İran devrim muhafızı, cuma günü Han Tuman köyünde radikal İslamcılarla girdikleri çatışmada hayatını kaybetti. Fars haber ajansının İran devrim muhafızlarının bir sözcüsüne dayandırdığı haberine göre İranlı 21 askeri danışman da çatışmalarda yaralandı.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise 20 İranlının hayatını kaybettiğini bunlardan 13'ünün askeri danışman olduğunu duyurdu. Açıklamada Nusra Cephesi ve müttefiklerinin Han Tuman ve etraf köyleri 24 saat içinde ele geçirdiği ifade edildi. 70 kişinin öldüğü belirtilen çatışmalarda Esad rejimine bağlı 30 askerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Resmi açıklamalara göre bu kayıplar İran'ın Suriye'de bu kadar kısa sürede yaşadığı en büyük askeri kayıp. ISNA ve Fars haber ajanslarına konuşan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Ali Rızayi ölenlerin hepsinin İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinden olduğunu ifade etti. Ölenlerin isimlerinin daha sonra açıklanacağı ve naaşlarının ülkeye gönderileceği kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Suriye HalepHan TumanSuriyeHakları GözlemeviNusra CephesiEsadFarsDevrim Muhafızları Sözcüsü Hüseyin Ali RızayiMazenderanWelle Türkçe AFP EC/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24