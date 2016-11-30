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BBC Türkçe

Halepliler: Kentte durum sandığınızdan çok daha kötü

Suriye ordusu Halep'in doğusuna doğru ilerlerken, bombardıman altındaki bölgede yaşayan binlerce sivil şehri terkediyor. BBC'ye konuşan Halepliler, bölgedeki durumu anlattı.

30 Kasım 2016 21:57

Suriye ordusu, Halep'in muhaliflerin kontrolündeki doğu bölümüne doğru ilerlerken, son birkaç gün içinde yaklaşık 16 bin sivil şehri terketti.

Birleşmiş Milletler (BM) bölge ile ilgili kırmızı alarm veriyor. Muhaliflerin kontrolündeki bölgeden çok sayıda ölü ve yaralı haberleri gelirken bölgede yoğun hava bombardımanı devam ediyor.

100 bini çocuk 250 bin kişi hâlâ kentin doğusunda kuşatma altında yaşıyor. Hastaneler kullanılamaz durumda, gıda stokları neredeyse tükendi.

BBC muhabirleri, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan muhaliflerin Halep'i ele geçirmesinden dört yıldan fazla bir süre sonra, Halepliler ile kentteki durumu konuştu.

"Daha önce üniversitede öğretmenlik yapıyordum ama bırakmak zorunda kaldım.

"Durum şimdi çok kötü. Suriye ordusu karadan ilerliyor.

"Düşünün aylardır kuşatma altındayız. Yemek yok, tıbbi tedavi yok.

"Üniversitede öğretmenlik yapıyordum, fakat bırakmak zorunda kaldım. Evimiz, Suriye ordusunun kontrolü yeniden ele geçirdiği bölgeden biraz uzakta. Şimdi binlerce sivil de bizim yaşadığımız yere taşındı."

"Buradaki durum sanıldığından çok daha kötü. Bütün hastaneler hedef alındı. Ben şimdi bir tıp merkezinde çalışıyorum, bir hastanede değil yani.

"Evim şu ana kadar iyi durumdaydı. Ama artık o bölge de bombardıman altında."

"Bu sabah uyandığımda en yakın arkadaşımın, ailesi için kalacak bir yer ararken bir hastanenin yakınlarında öldüğünü öğrendim.

"Hayatımızın en kötü günlerine tanık oluyoruz. Bu çılgınca yapılan bombardıman yüzünden hareket edemiyoruz ve birbirimizi göremiyoruz."

"Biz güvenlik koridorları üzerinden (muhaliflerin elinde bulunan) İdlib bölgesine tahliye edilmeyi istiyoruz.

"Esad rejimi suç işliyor ve bizi öldürüyor. 270 bin insan burada ölebilir.

"Halep için acilen bir çözüm istiyoruz, lütfen acele edin, acele edin lütfen..."

"Şu an durum çok kötü. Bu bir felaket.

"Birçok aile kaçtı. Bu aileler sistematik bir katliamdan, Beşar Esad ve müttefiklerinin sivillere karşı sistematik bombardımanından kaçtılar.

"Çoğu bizim yaşadığımız bölgeye geldi. Bizim bulduğumuz evlerde yaşıyorlar.

"Sanırım bazılarını esir aldılar ve kendi bölgelerine gönderdiler.

"Bunu durdurmanın tek yolu tüm dünyanın Rusya, İran ve Esad rejimine dur demesi.

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