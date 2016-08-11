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Dünya
Deutsche Welle

Halepli doktorlardan Obama'ya müdahale çağrısı

Halep'in kuşatma altındaki doğu bölgesinde doktorlar, ABD Başkanı Barack Obama'yı sivillerin durumu konusunda uyararak acil müdahale çağrısı yaptı.

11 Ağustos 2016 11:56


Suriye'de hükümet birlikleriyle asiler arasında çatışmaların devam ettiği Halep'te insani durum giderek kötüleşiyor. Son olarak kentin, asilerin kontrolü altındaki doğu bölgesinde çalışan 35 pratisyen hekimden 15'i, ABD Başkanı Barack Obama'ya hitaben yazdıkları mektupta acil müdahale çağrısı yaptı.

Mektupta hastanelerdeki stokların tükendiği ve kalıcı bir sevkiyat koridoru açılmaması durumunda açlığın daha da yayılacağı uyarısı yapan doktorlar, "Göz yaşlarının bize artık bir faydası yok, acıma ve duaların da. Harekete geçmenize ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

"Çatışmalara günde üç saatlik ara"

Mektupta kentteki hastanelerdeki dramatik koşullarla ilgili bilgi veren Halepli doktorlar, 'kentteki kuşatmanın sona erdirilmesi ya da sivillerin korunması konusunda çatışan taraflar üzerindeki nüfuzunu kullanması yönünde ABD tarafından bir çaba görmedikleri' şikayetinde bulundu.

Diğer yandan Halep'te Esad birliklerine havadan destek veren Rus savaş uçaklarının, sivillere yardım malzemelerinin ulaştırılabilmesi için bombardımana her gün üç saatlik ara vereceği açıklandı. Rusya Genelkurmay Başkanlığı, bugünden itibaren yerel saatle 10.00-13:00 arasında tüm çatışmaların, topçu atışları ve hava saldırılarının durdurulacağını bildirdi. Rusya destekli Esad birliklerinin kuşatması altındaki Halep'in doğu bölgesinde yaklaşık 300 bin sivil ile binlerce silahlı rejim muhalifinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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