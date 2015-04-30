Halep’in tarihi Ermeni Kilisesi bombalandı

Halep’in en eski Ermeni Kilisesi olan Ermeni Apostolik Karasnits Mangants Kilisesi bombalandı.

26 Nisan'da saldırıya uğrayan kilise saldırısının nasıl gerçekleştiği henüz bilinmezken, bazı kaynaklarda yeraltına tünel kazılarak kilisenin altına bomba yerleştirildiği, bazı kaynaklardaysa topçu atışlarıyla kilisenin bombalandığı belirtiliyor.

Agos'un yayımladığı Armenpress’te yer alan habere göre, kilisenin bombalandığı bilgisini Suriye Ermenileri Apostolik Kilisesi Psikoposu Zirair Reisyan doğruladı.

Geçmişi 15. yüzyıla uzanan Karasnits Mangats Kilisesi, şehrin en eski Ermeni kilisesiydi. İranlı Ermeniler tarafından kurulduğu tahmin edilen kilisenin 500. yılı, 2000 yılında kutlanmış; kilisenin yıkıldığı gün olan 26 Nisan’a denk gelen tören Katolikos Aram I’in riyasetinde gerçekleşmişti. Kilise, Suriye’deki Ermeni toplumu için önemli bir dini merkezdi.

Karasnits Mangats Kilisesi’nin bombalanmasından yaklaşık 4 ay önce St. Rita Ermeni Katolik Kilisesi, ondan önce de Der Zor’da soykırım kurbanları anısına yapılan Ermeni Soykırımı Kilisesi bombalanmıştı.