"Halep'in tamamen Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçmesi an meselesi"

Suriye Ordusu'ndan Korgeneral Said el Salih Halep’teki muhaliflerin fazla zamanı kalmadığını, ya teslim olmaları ya da ölmeleri gerekeceğini belirtti. Devlet medyası ve muhalif gruplar, İranlı milislerin desteğindeki rejime bağlı birliklerin dün gece yarısı Halep’in doğusundaki semtlerin büyük bölümünü de kontrol altına aldığını teyit etmişlerdi.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin gece boyunca devam eden çatışmada Şeyh Said semtini de ele geçirdiğini bildirdi. Şeyh Said'in el değiştirmesiyle muhalifler ellerindeki bölgelerin yüzde 90'ını kaybetmiş oldu.

Halep'in yüzde 98'i Şam rejiminin kontrolü altında

Şam rejimi ve Rusya‘nın öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Firdevs ve Harmdudu semtlerinin de el değiştirmesiyle muhalif bölgelerin yüzde 98'inin tamamen alındığı ilan edildi. Suriyeli general Zeyd el Salih operasyonda son adımın atıldığını söyledi.

Şam rejimi ve Rusya, Halep'e operasyonun başladığı 15 Kasım'dan bu yana 100 binden fazla sivilin çatışma bölgesinden çıktığını belirtiyor. Uluslararası ajansların verdiği habere göre 2 bin 200 silahlı muhalif de rejim güçlerine teslim oldu. Moskova, sabah saatlerinde son 24 saatte 728 silahlı muhalifin teslim olduğunu açıklamıştı

Böylece Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaklaşık 6 yıldan bu yana devam eden iç savaşta aldığı en önemli zaferin arifesinde olduğu belirtiliyor.

Ancak Suriye'nin geri kalan bölgeleri kısmen IŞİD kontrolü altında. IŞİD milislerinin hafta sonunda antik Palmira kentini yeniden ele geçirdiği bildirilmişti.

'Barış görüşmeleri ikiyüzlülük ve yalanlar nedeniyle suya düşmüştür'

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault Rusya'nın Suriye görüşmelerine ilişkin takındığı tavrı bir kez daha sert bir dille eleştirdi. AB'den mevkîdaşları ile Brüksel'de bir araya gelen Ayrault, "Rusya ile açık bir dille konuşmak gerekiyor. Çünkü Suriye konusunda yürütülen barış görüşmeleri ikiyüzlülük ve sürekli yalanlar yüzünden suya düşmüştür” diye konuştu.

'Rusya Palmira kentinin düşmesine göz yumdu'

Rus temsilcilerin bir yandan sürekli "görüşme istiyoruz, görüşeceğiz, ateşkes ilan edilecek” dediklerini hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, öte yandan Rusya'nın savaşı sürdürme azminde olduğunu, böylece Beşar Esad rejimini kurtarmayı ve Halep'in kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi. Ayrault, Rusya'nın Suriye'deki diğer tüm hedefleri bu baş hedefe endekslediğini, bu nedenle IŞİD'in Palmira kentini yeniden ele geçirmesine bile göz yumduğunu belirtti.

AB dışişleri bakanları Brüksel'de Suriye'yi konuşuyor

Brüksel'de temaslarda bulunan AB dışişleri bakanları Suriye konusunda bundan sonra izleyecekleri siyasi rotayı belirlemeye çalışıyor. AB ülkelerinin görevlendirdiği AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini cuma akşamı Suriye rejimine bağlı yetkililere karşı alınacak yaptırım önlemlerini açıklamıştı. Avrupa'ya girişlerinin ve mal varlıklarının dondurulacağı rejime bağlı kişilerin listesinin genişletileceği açıklandı.