"Halep'in kuzeyinde IŞİD mevzileri vuruldu; 27 IŞİD'li öldürüldü"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Halep bölgesinin kuzeyinde atış hazırlığı içinde olduğunu tespit ettiği IŞİD hedeflerini Fırtına Obüsleri'yle vurdu. Koalisyon güçlerinin düzenlediği hava harekâtı sonucu da 27 IŞİD'linin öldürüldüğü duyruldu.

Habertürk'ün askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, dün, keşif gözetleme vasıtaları ile Suriye'nin Halep kenti kuzeyinde atış hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen DAEŞ terör örgütü hedefleri tespit edildi.

Söz konusu hedeflere, TSK'ya ait Fırtına obüsleri ve ÇNRA bataryalarıyla topçu atışı yapılırken, koalisyon güçleri tarafından da üç ayrı hava harekatı düzenlendi.

Operasyon sonucunda, El Bil, Şeyh Rih, Faydiyuah, Güzel Mezra, Tel Hışn ve Baragitah bölgelerinde, toplam 27 IŞİD mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda, IŞİD'in 5 tahkimli savunma mevzisi ile 2 silah mevzisi de imha edildi.

Muhaliflerin devam eden operasyonları sonucunda da IŞİD terör örgütü kontrolündeki Faydiyuah Şeyh Rih ve Tel Hışn bölgeleri muhalifler tarafından ele geçirildi.