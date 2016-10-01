Halep'in en büyük hastanesi yine vuruldu

Suriye'de muhaliflerin denetimindeki Doğu Halep'in en büyük hastanesi, dört gün içinde ikinci kez vuruldu. Suriye-Amerikan Tıp Derneği, hastanenin varil bombalarıyla vurulduğunu duyurdu. Aynı hastane Çarşamba günü de bombalanmıştı. Bu arada, Rusya'nın desteğindeki Suriye ordusunun, Halep'in tarihi kesimini bombaladığı belirtiliyor.

Kentin bazı mahallelerinde Suriye askerleriyle muhalifler arasında çatışmalar yaşandığı haber veriliyor.

Suriye ve Rusya, 19 Eylül'de ateşkesin çökmesinin ardından Doğu Halep'e saldırılarına yeniden başlamıştı.

Ordu, ayrıca, muhalif gruplara karşı kara harekatı başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarının ülkedeki ılımlı muhalifleri cihatçıların "kollarına ittiğini" öne sürdü.

Toner, Rusya ve Suriye'nin saldırılarının "zor bir durumu daha da karmaşık hale getirdiğini" söyledi.

ABD, Rusya ile Suriye konusunda yaptığı işbirliğini sona erdirebileceğini açıklamıştı.

Ancak Rusya, ABD'nin ileride Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek amacıyla eski adı Nusra Cephesi olan Şam'ın Fethi Cephesi'ni korumaya çalışmakla suçluyor.

Toner, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un bu iddiasını "saçma" olarak niteledi.

Mark Toner, ABD'nin Nusra'yı aylardır diğer gruplar ve sivillerin arasına karıştığı için hedef almadığını savundu.

ABD, iki hafta önce Halep yakınlarında bir yardım konvoyunun hedef alındığı saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutuyor. Saldırıda 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Mark Toner, konvoy saldırısı ve Halep'te yoğunlaşan hava saldırılarının ılımlı muhalifleri radikal gruplarla yakınlaştırdığını savundu, "İnsani yardım konvoyunun vurulması ve Halep'teki kuşatmanın ağırlaşmasıyla rejimden giderek daha fazla baskı görmeye başlayan ılımlı muhalif güçler Nusra'nın kollarına itiliyor ve onlarla aynı yanyana savaşmak zorunda kalıyor" dedi.