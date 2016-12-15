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Deutsche Welle

Halep'in doğusundan tahliye başladı

Halep’in doğusundaki sivil ve muhalif savaşçıların tahliyesine yeniden başlandı. Kadın, çocuk ve yaralıları taşıyan yaklaşık 20 otobüs ve 13 ambulanstan oluşan ilk konvoyun kentten ayrıldığı bildirildi.

15 Aralık 2016 20:16

Halep’in doğusundaki sivil ve muhalif savaşçıların tahliyesine başlandığı bildiriliyor. Kadın, çocuk ve yaralıları taşıyan yaklaşık 20 otobüs ve 13 ambulanstan oluşan ilk konvoyun kentten ayrıldığı bildirildi.

Suriye ordusu ve müttefiklerinin neredeyse tamamen kontrolünü sağladığı Halep’in doğusundaki sivil ve muhalif savaşçıların tahliyesine başlandı. AFP haber ajansı, içinde yaralı ve sivilleri taşıyan ilk konvoyun perşembe öğleden sonra kenti terk ederek hükümetin kontrolündeki Ramussa semtine doğru yola çıktığını bildirdi. Konvoyun Ramussa’dan da Halep’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve büyük kısmı muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e geçmesi öngörülüyor.

Suriye rejimi tarafından yapılan açıklamada ilk konvoyla aralarında kadın, çocuk ve yaralıların bulunduğu 951 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Konvoyun yavaş ilerlediği belirtilirken, konvoy’un başında ilerleyen Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Suriye Kızılay’ına ait araçları, 13 ambulans ve 20 otobüsün takip ettiği bildirildi.

Rusya güvence verdi

BM'nin Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Halep’in doğusundaki tahliye işleminin üç aşamada yapılacağını söyledi.

Cenevre'de basın toplantısı düzenleyen Egeland, öncelikle hasta ve yaralıların, daha sonra tehdit altındaki sivillerin ve son olarak muhalif savaşçıların tahliye edileceğini söyledi.

Egeland, Rusya’nın tahliye edilenlere zarar gelmeyeceğine dair güvence verdiğini bildirdi.

Suriye devlet televizyonu en az 4 bin muhalif savaşçı ve ailesinin Halep’ten tahliye edileceği açıklandı. Tahliye işlemlerinin ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/afp/epd, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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