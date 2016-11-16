Halep'e yönelik hava saldırılarında 7 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Halep'teki sivil savunma yetkililerden Necip Ensari, Halep'in doğu kesimlerinde muhaliflerin kontrolündeki Şear, Mesekin Hanano, Muyesir, Karm Turab, Firdevs ile Sukkeri semtinde yerleşim yerlerinin hava saldırına maruz kaldığını söyledi.

Bombardıman sonucunda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin yaralandığını aktaran Ensari, ''Rusların Halep'te saldırdığı bölgelerden enkaz altında çok sayıda kişi sağ olarak çıkartıldı. Sivil savunma ekipleri Firdevs semtinde yerleşim yerine düzenlenen saldırıda enkaz altında kalanlara da ulaşmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.



Bu arada İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan de İdlib'te birçok bölgenin hava saldırılarına maruz kaldığını belirtti.