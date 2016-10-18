Halep’e hava saldırıları durduruldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye ile birlikte Halep'teki hava saldırılarını bugün yerel saatle 09:00'dan itibaren şimdilik durdurduklarını açıkladı. Şoygu, Rus televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında, perşembe günü insani yardımın sağlanması için planlanan ateşkese hazırlık yapılacağını ifade etti. Rusya ve Suriye, böylelikle planlanandan daha önce hava saldırılarını durdurmuş oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada sivillerin ve direnişçilerin kenti terk etmesi için 20 Ekim Perşembe günü sekiz saat boyunca hava saldırılarının durdurulacağı duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun verdiği bilgilere göre, Halep'in doğusundaki direnişçilerin iki hat üzerinden kenti terk edebilmesi için Suriye’de rejime bağlı birlikler geri çekilecek. Sivillerin kentten ayrılması için de altı hat belirlendi.

Londra merkezli Suriye Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinden bu yana Halep'te hava saldırısı yaşanmadığı belirtildi. Ancak Salı gecesi düzenlenen saldırıda bir ailenin üçü çocuk beş üyesinin öldüğü vurgulandı. Ayrıca örgütün yöneticisi Rami Abdülrahman, insanların kenti terk etmek için rejime bağlı birlikler ve Rusya tarafından denetlenen hatları kullanacağından kuşku duyduğunu dile getirdi. Abdülrahman, "çocukları ile güvenli bir şekilde kentten ayrılmak için kullanacakları yolun Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde olmasını istediklerini” söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, kısa süreli ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Steinmeier yaptığı yazılı açıklamada, ancak "bunun bir başlangıç” olacağını, Halep'e insani yardımın sağlanması için bu sürenin yetmeyeceğini vurguladı.

"Türkiye, Katar, Suudi Arabistan direnişçilerle görüşecek”

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ayrıca direnişçi gruplar üzerinde etkisi olan ülkelere çağrıda bulunarak, isyancılardan kenti terk etmelerini istemeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Moskova'dan yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan, Suriye'de ılımlı direnişçi gruplar ile radikal İslamcı el-Nusra Cephesi'nin birbirinden nasıl ayrılabileceği konusunda Rusya ve ABD ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Vitali Çurkin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "bu ülkeler el-Nusra'dan ayrılmaları için ılımlı direnişçiler gruplarla görüşme niyetinde olduklarını ifade ettiler” dedi.

Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan, Suriye'de iktidardaki Beşar Esad'a yönelik mücadelede çeşitli direnişçi gruplara destek veriyor. Ancak bu grupların bazıları, El Nusra Cephesi ile işbirliği yapıyor. Terör örgütü El Kaide ile bağlantısını kesen El Nusra Cephesi, Fetih El Şam adını aldı. Ancak bu grup da BM tarafından terör örgütü olarak değerlendiriliyor. Rusya uzun zamandan beri Halep'teki direnişçilerin, el-Nusra'dan ayrılmasını istiyor.

Çurkin, hafta sonunda Lozan'da yapılan toplantıda, hükümet ile diğer direnişçi gruplar arasında ateşkesin sağlanabilmesi için el-Nusra savaşçılarının Halep'i terk etmesi konusunda görüş birliği sağlandığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, JD/BÖ