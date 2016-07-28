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Dünya

Halep'te 10 bin kişiye 1 doktor düşüyor

Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği Başkanı, Halep'te sadece 3 diş hekimi ve 31 doktor olduğunu söyledi

28 Temmuz 2016 20:50

Tıbbi Yardım Örgütleri Birliği (UOSSM), Suriye'nin abluka altında bulunan Halep kentinin doğusunda her 10 bin kişi için sadece 1 doktorun bulunduğunu açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, UOSSM İsviçre Başkanı Tevfik Chamaa"Halep, tamamen abluka altında ve insani yardımların ve yardım görevlilerinin bölgeye girebileceği bir yol yok. Türkiye'ye ay başında ailelerinin yanına giden doktorlar, Halep'e dönemiyor" dedi.

Halep'in doğusundaki durumun endişe verici olduğunu kaydeden Chamaa, "Abluka altında bulunan Halep'in doğusunda 300 bin sivil yaşıyor ve bölgede 3 dişçi ve 31 doktor bulunuyor yani her 10 bin sivil için sadece 1 doktor var." uyarısında bulundu.

 

"Suriye'de 5 yılda 650 sağlık çalışanı öldürüldü"

 

Chamaa şöyle devam etti: "Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana en az 650 sağlık çalışanı öldürüldü. 2016 yılının ilk 6 ayında 80 hastane ve sağlık kurumu bombaların hedefi oldu ve en az 80 sağlık ve insani yardım çalışanı öldürüldü."

 

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