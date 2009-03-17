Halepçe katliamını Türk gazeteci anlatacak

1988'de yaşanan Halepçe katliamını dünyaya çektiği fotoğraflarla duyuran Ramazan Öztürk, 21 yıl sonra katliamın 2 numaralı ismi "Kimyasal Ali" lakaplı Ali Hasan El Mecid'in yargılandığı mahkemede tanık olarak ifade verecek.



Çektiği fotoğraflarla Halepçe'de yaşanan faciayı dünyaya duyuran gazeteci Ramazan Öztürk 21 yıl sonra katliam yaşanan kentte. Ramazan Öztürk 21 yıl sonra katliam nedeniyle yargılanan Kimyasal Ali olarak bilinen Ali Hasan El Mecid'in yargılandığı mahkemede tanık olarak ifade verecek. Ramazan Öztürk o dönem çektiği 60 fotoğrafı mahkemeye delil olarak gösterecek.



21 yıl sonra aynı sokakta



Gazeteci Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi: "13 Mart'ta Süleymani'yedeyim. Bu tarihten 17 Mart'a kadar Halepçe ve Kuzeydeki bir çok yerde Halepçe Katliamı'nın 21. yıldönümü nedeniyle bir dizi etkinlik yapılacak. Dünyanın bir çok ülkesinden insanlar davetli. Nagazaki ve Hiroşima kentlerini temsil eden yetkililer de olacak. Çünkü Halepçe bu kentlerle kardeş şehir..

Ben bu etkinliklerde bir çok yerde konuşmacı olacağım. 16 Mart günü, Halepçe'nin sembolü olan ve tüm dünyada bilinen Sessiz Tanık Fotoğrafını çektiğim fotoğraf makinemi, Halepçe'deki soykırım müzesine bağışlayacağım. burada bir tören yapılacak..

17 Mart'ta ise Bağdat'ta olacağım.Bağdat'ta Halepçe Katliamı için kurulan Mahkeme'de tanık olarak dinleneceğim. Mahkemeye, Sessiz Tanık dahil Halepçe'de çektiğim yaklaşık 60 fotoğrafı delil olarak sunacağım.



21 yıl sonra ilk kez Mart başında Halepçe'ye gittim..

Bundan önce defalarca Irak'a ve Kuzey Bölgesine gittim ama bir türlü Halepçe'ye gitmeye yüreğim elvermedi..

Sonunda gittim.. 21 yıl sonra tanıklık ettiğim katliam şehrini dolaştım..

Sessiz Tanık fotoğrafını çektiğim sokaga gittim..

O ev yok artık. kapısı örülmüş ve merdiven basamakları kaldırılmış..

Bunun Irak askerleri tarafından katliam dünya medyasında çıkmaya başlayınca yani sessiz tanık yayınlanınca yapmışlar...

Şimdi Halepçe yetkilileri muhafaza ettikleri kapıyı yerine takacak, merdiven basamaklarını yapacak ve fotoğrafın bir heykelini de oraya koyacaklar...

Irak cumhurbaşkanı Talabani Beni Bağdat'ta davet etti...

İki gün evinde misafiri oldum.

Çünkü Talabani benim 22 yıllık arkadaşım. Saddam Rejimine karşı savaşırlarken Süleymaniye yakınlarındaki dağ köyü Yaksemer'de karargahında görüşmüş iki hafta boyunca onlarla kalmıştım.

Sonraki yıllarda bir çok ülkede bir çok kez daha görüşmüş röportajlar yapmıştım...

Talabani ile iki dost olarak sohbet ettik. sonra da Halepçe üzerine röportaj yaptım."













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