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Dünya

Halepçe katliamında kaybolan kadın 28 yıl sonra evine döndü

Halepçeli 68 aile, kaybolan 104 çocuğunu arıyor

01 Aralık 2015 12:21

Halepçe katliamında 1 yaşında olan Şaylî Huseynî adındaki genç kadın, 28 yıl sonra Irak Kürdistan’ına döndü. Halepçe katliamının yaşandığı dönemde kaybolan genç kadın, İran’ın Tahran kenti yakınındaki Kerc şehrinde İranlı bir aile tarafından büyütülmüş.

Nerina Azad’da yer alan habere göre, Başmax Sınır Kapısı yönetiminin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Başmax Sınır Kapısı yönetiminin haber vermesi üzerine Kimyasal Kurbanları Derneği genç kadını karşılayarak, Halepçe kentine geçmesine yardımcı olmuştur.’’

Saddam Hüseyin rejimi döneminde, 1988 yılında Halepçe kenti Irak uçakları tarafından kimyasal bombaların hedefi olmuş, binerce kişi hayatını kaybetmiş, binlercesi yaralanmıştı. Yüzlerce çocuk ise ebeveynlerini kaybetmişti. Kimyasal Kurbanları Derneği’nin araştırmasına göre Halepçeli 68 aile, kaybolan 104 çocuğunu arıyor. 

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