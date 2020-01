Halepçe katliamı Mersin’de protesto edildi

Hikmet Durgun

Mersin’de HAKPAR Mersin İl örgütü Halepçe Katliamını kınadı. HAKPAR Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özdemir, Halepçe katliamının insanlık tarihinde kara bir sayfa açtığını belirterek, katliamı kınadıklarını söyledi.

Kuzey Irak'taki Halepçe kentinde kimyasal silah kullanılarak yaklaşık 5 bin sivilin ölümüyle sonuçlanan katliamının 26'ncı yıldönümü Mersin’de HAKPAR’lılar tarafından kınandı. Taş bina önünde toplanan HAKPAR’lılar Halepçe Katliamında yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından HAKPAR’lılar adına kısa bir açıklama yapan HAKPAR Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özdemir, katliamın izlerinin ve acılarının halen yaşandığını ifade ederek,” Halepçe’yi Katliamını unutmayacaklarını söyledi. Halepçe katliamının insanlık tarihinde kara bir sayfa açtığını belirten Özdemir, katliamı kınadıklarını söyledi. “Kürdün Irakta maruz kaldığı bu dramı hazırlayanların yanında kar kalmadığı hepimizce malumdur” diyen Özdemir,” O gün Halepçe üzerinde dolaşan savaş uçaklarına yabancı olmayan o coğrafya ve Halepçe için, o gün olağan ve rutindi. Etraf olabildiğine yaşam yeşilliğinde eserken, hayat rüzgarı her haneye, her sokağa can taşımaktaydı. Zaman 16 Mart 1988 sabahı, uçaklar başka uçuyor, aşağılarda kıyametler kopuyordu. Gökten yağan toz bulutu değil, ölüm oluyordu. İnsanlık tarihi yine lekeleniyordu, Ciğeri yananlar nefesi kesilenler bir bir olduğu yerde dona kalıyordu. Halepçe katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz" dedi.