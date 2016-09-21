Halep yakınlarında hava saldırısı: 4 doktor öldü

Suriye'nin Halep kenti yakınlarında önceki gece bir köye düzenlenen hava saldırısında, bir klinikte çalışan dört doktorun öldüğü, bir hemşirenin de ağır yaralandığı açıklandı.

Klinikten sorumlu Fransız tıbbi yardım kuruluşu UOSSM, çalışanlarının bazı hastaların özel tedavileri için kliniğe çağrıldıklarını ve saldırı anında iki farklı ambulansta olduklarını söyledi.

Fransız ajansı AFP'nin haberine göre, yardım kuruluşu Han Tuman Köyü'ndeki kliniğin tamamen yerle bir olduğunu ve enkaz altında daha fazla ceset olabileceğini belirtti.

Önceki gün de Halep yakınlarında BM'ye ait bir insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısında 20'den fazla kişi ölmüştü.

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Dün geceki saldırıda ise en az 9 isyancının da öldüğüne dair haberler geldi.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de ölen isyancılar arasında El Kaide bağlantılı Fetih el Şam Cephesi savaşçılarının da olduğunu duyurdu.

Yardım kuruluşuna ait hastanelerde travma ünitesinden sorumlu Ahmed Dbais ise yazılı açıklamasında "Binada bodrum dahil üç kat var. Bombardımanın şiddeti nedeniyle üç katlı bina çöktü, tamamen yok oldu. Kaç ölü olduğunu tam olarak bilmiyoruz" dedi.

Han Tuman, önceki gün BM konvoyuna düzenlenen ve 20'den fazla kişinin öldüğü saldırının yaşandığı Orum el Kubrah'a yakın.

Kuruluşun başkanı Dr Ziad Alissa da saldırıyı kınadı ve "İnsani yardım çalışanlarını, sağlık çalışanlarını kasten hedef almak, uluslararası insani hukukun açıkça ihlalidir. Bu tür vahşetlerin yaşanmaması için uluslararası topluma derhal harekete geçmeleri çağrısı yapıyorum. Çok can kaybı yaşandı" diye konuştu.

Halep yakınalarında önceki gün düzenlenen saldırıdan ise ABD Rusya'yı sorumlu tuttu. BBC'ye konuşan ABD'li yetkililer saldırının iki Rus uçağı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Moskova ise olaya hava operasyonlarının değil, karadan açılan ateşin neden olduğunu ifade edip, Rusya ile Suriye yönetiminin saldırıyla ilgisinin olmadığını kaydetti.