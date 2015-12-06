Halep yakınlarına dev kamp yapılacak

Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Kilis sınırının Suriye bölgesinde 8 barınma kampı kurulduğunu açıkladı. Olayı göç dalgalarına hazırlıklı olduğunu belirten Tapsız, “Amacımız, Türkiye’ye göç olmadan yerinde barınmayı sağlamak” dedi.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Tapsız, kampların il kurulduğu günden buyana daha iyi konuma getirildiğini vurgularken, “Yönetim olarak ‘Her kriz kendi fırsatını doğurur’ diyerek krizi fırsata çevirmeyi sağladık” değerlendirmesini yaptı.

Tapsız’ın ifadeleri şöyle:

"Göç öncesinde 90 bin nüfusu bulunan Kilis’te bugün yaklaşık 125 bin Suriyeli yaşam mücadelesi veriyor. Öyle ki; kendi nüfusu 2 bin olan Elbeyli’de bugün 25 bin kişilik konteynır barınma merkezi bulunuyor. Kimi kendi işini kuran, kimisi de yerel iş adamları ve işverenin yanında çalışarak ekmek ve yaşam mücadelesi veren Suriyeli sığınmacılar, kamplarda kendilerine göre yeni bir yaşam biçimi oluşturdular. Kamplardaki, 21 metrekarelik konteynırlarda yaşamlarına devam eden Suriyeliler, bu hayat biçimini kabullenmiş durumdalar."

Yeni göç dalgasına hazırlık

“Şimdilik Yeni bir göç dalgası beklemiyoruz. Ancak, Halep’te olağanüstü bir durum olursa 300 bin dolayında göç olabileceğini tahmin ediyoruz. Kilis’in üç farklı grupla sınırı var. Doğuda DAEŞ’le, tam güneyde muhalifler (muhalefet) yani ÖSO ve batıda Afrin bölgesinde PYD ile komşuyuz. Öncüpınar’ın karşısı, muhaliflerin (muhalefetin) kontrolünde olduğu için ulusal ve yabancı STK’ların koordine edilmesiyle 8 köyde 8 kamp kurdurduk. Sınır ötesindeki bu kamplarda halen 50-60 bin dolayında sığınmacı kalıyor.”

30 bin kişilik kamp

"Kilis Valiliği olarak iki yıl önce çalışma yaptık, sığınmacılar Türkiye’ye gelmeden sınır ötesinde durdurulup yerinde barınmalarının sağlanması öngörüldü. Bu kamplara Türkiye’den gıda, su, ekmek, insani yardım desteği veriliyor. Bu kapsamda Halep yakınlarında yeni bir kamp kurulması için STK’larla çalışmalarımız devam ediyor. 30 bin kişilik yeni kamp kurulmasına çalışıyoruz. Kitlesel göçte, Türkiye’ye geçiş yerine, yerinde barındırmayı sağlama ve sığınmacıları karşı tarafta tutma eğilimindeyiz. Sınıra yakın olan 8 köyde kamp kurdurduk."