Halep sınıra taşındı; 15 bin kişi Türkiye’ye giriş yaptı, 30 bini sınırda bekliyor

Suriye’nin Halep kenti yakınlarında artan bombardımanın etkisiyle Türkiye sınırına dayanan mültecilerin sayısı hızla artıyor.

Yetkililere göre Rus bombardımanı desteğinde yapılan Halep saldırısı sonrası 15 bin kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı biliniyor. Sınırın hemen dışında ise 25 bin ile 30 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriyeliler Kilis’in Öncüpınar sınırının karşısına kurulan çadır kentlerde yaşamaya çalışıyor.

Türk yetkililer, Bab el Selam ile komşu Öncüpınar sınır geçişinin ‘acil durumlar’ için açık olduğunu belirtiyor. Cumadan bu yana acil tedaviye ihtiyaç duyan yedi yaralının geçişine izin verildi. Sınırın öte yanında kalan sığınmacılara ise gıda ve çadır yardımı yapılıyor. Sığınmacılar ise Türkiye’ye giriş izni istediklerini belirtiyor. Son göç dalgası öncesinde Türkiye’de 2.7 milyon Suriyeli mülteci olduğu belirtilmişti.

Çamurda yaşam savaşı

Dün ajansların servis ettiği fotoğraflar arasında Lazkiye kırsalında sıkışmış, çamur içinde yaşam savaşı veren ailelerin de görüntüleri yer aldı. Kirbet el-Coz bölgesindeki ailelerin Türkiye’ye giriş için izin bekledikleri bildirildi.