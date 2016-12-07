Halep: Muhalifler ellerindeki bölgelerin yüzde 70'ini kaybetti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun Halep'in doğusunda, stratejik önemdeki El Şaar da dahil beş bölgeyi daha ele geçirdiğini duyurdu.

Ordunun son kazanımlarıyla birlikte muhalifler Doğu Halep'te daha önceden ellerinde tuttukları bölgelerin yaklaşık dörtte üçünü kaybetmiş oldu.

Gözlemevi'nin başkanı Rami Abdel Rahman AFP'ye yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin muhalifleri "iyice köşeye sıkıştırmış" olduğunu belirtti.

El Şaar Halep Uluslararası Havaalanına da yaklaşık 10 km mesafede bulunuyor. Suriye devlet televizyonu Halep Uluslararası Havaalanı'nın da tamamen "kurtarıldığını" duyurdu ancak muhalif kaynaklar bu bilgiyi doğrulamadı.

Muhaliflerin elinde bulunan bölgelerde ordu kuşatması altında hâlâ 100 bin civarında sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ciddi gıda sıkıntısı yaşanıyor ve çalışır durumda bir hastane de bulunmuyor.

Öte yandan siviller ordunun geri aldığı bölgelere dönmeye başladı, ancak geri dönenler evlerinden geriye moloz yığınından başka bir şey bulamıyor.

Halep'te kuşatma altındaki bölgelere insani yardım götürebilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan ateşkes tasarısı, Pazartesi günü Rusya ve Çin'in vetosuyla karşılaşmıştı.

Rusya, veto kararını eleştiren ABD'yi, Halep'te muhaliflere zaman kazandırmaya çalışmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD'nin bugün Cenevre'de muhaliflerin olası geri çekilmesiyle ilgili yapılacak olan toplantıyı iptal ettiğini duyurdu.

Lavrov "Bu, muhaliflerin nefes alması ve toparlanması için zaman kazanma adımına benziyor" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Rusya'nın suçlamasını reddederek görüşmeleri ileri bir tarihe ertelediklerini ifade etti.

Rusya, Eylül 2015,'ten bu yana muhalif gruplara hava saldırıları düzenleyerek Suriye ordusuna destek veriyor.

Suriye'nin en büyük kenti ve ticaret merkesi Halep 2012'de muhalifler ve hükümet güçleri arasında ikiye bölünmüştü.

Suriye ordusu Eylül ayında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Halep'i geri almak için geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.