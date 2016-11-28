Halep kent merkezinin kuzeydoğusu tamamen Suriye ordusu kontrolünde

Suriye ordusu, Halep kent merkezinin doğusunda muhaliflere ağır darbe vurdu. Uzun süredir kuşatma altında tuttuğu mahalleleri birbirinden ayıran ordu güçleri, Al Masdar'ın haberine göre 48 saat içerisinde 12 mahalleyi kontrol altına aldı.

Suriye ordusu, Hanano, Cebel Bedru, Ard el Hamra ve Babdin'in ardından kuzey ve kuzeydoğudaki tüm mahalleleri ele geçirerek önemli bir kazanım elde etti. Muhalifler, bölgeden hızla çekilirken son gelişmelerle kent merkezinin kuzeydoğusu tamamen Suriye ordusu kontrolüne geçti.