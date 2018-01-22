Halep, kariyerinde üçüncü kez Avustralya Açık'ta çeyrek finalde

Avustralya Açık tek kadınlar dördüncü turunda dünya 1 numarası Simona Halep, Japon rakibi Naomi Osaka'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İki tenisçinin de 22'şer winner ürettiği maçta basit hata sayısını daha düşük tutan Halep (31-18), 1 saat 20 dakikada maçı kazanarak adını son 8 tenisçi arasına yazdırdı.

Melbourne'e son iki ziyareti ilk turda noktalanan, ancak bu sezonki performansıyla göz dolduran Rumen tenisçi, 2014 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Avustralya Açık'ta çeyrek final görmeyi başardı. Kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu kovalayan Halep, çeyrek finalde Karolina Pliskova - Barbora Strycova maçının galibiyle karşılaşacak.(Eurosport)