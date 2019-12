-HALEP İLE GAZİANTEP ARASINA HIZLI TREN LAZKİYE (A.A) - 03.10.2010 - Türkiye ile Suriye arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bakanlar toplantısında Halep ile Gaziantep arasında hızlı tren hattı kurulması konusu gündeme geldi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, iki kent arasında hızlı tren hattı projesinin daha önceden gündeme geldiğini, ancak bugünkü toplantılarda konunun somutlaştırıldığını belirtti. Yıldırım, başka komşu ülkelerle de böyle bir hattın kurulup kurulmayacağının sorulması üzerine, diğer ülkelerle böyle bir proje olmadığını sadece Kars-Tiflis-Bakü hattının daha etkin hala getirilmesi için çalışmalar olduğunu söyledi. Türkiye ile Suriye arasında, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi bakanlar toplantısının ikincisi sona erdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesinde komşularıyla mutlak anlamda entegrasyona dayalı bir işbirliği içinde olmayı arzuladığını, siyasi olarak en üst düzeye çıkarılan ilişkilerin alana yansıması için, toplumların tarihten gelen birlikteliklerini tekrar yaşamaları gerektiğini kaydetti. Toplantı sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, "Ulaştırmada, enerjide, ticarette, sağlıkta, tarımda ve çevrede tek bir ülkeymişcesine hareket ettiğimiz zaman, birbirimizin menfaatlerini kendi ulusal menfaatlerimizle aynı gördüğümüzde, iki halkın da birlikte gelişme imkanı olacaktır" diye konuştu. Davutoğlu, bunun yepyeni bir model olduğunu, bu çalışmaların aralık ayında Başbakanların eşbaşkanlığında yapılacak toplantıda bir rapor halinde sunulacağını ve böylece güçlü bir takip mekanizması kuracaklarını ifade etti. Bir gazetecinin terörle mücadele konusunda iki ülke arasında yürütülen güvenlik ve işbirliği anlaşması çalışmalarının ne aşamada olduğunu sorması üzerine Davutoğlu, bölgeye dönük iki vizyon bulunduğunu, bunlardan ilkinin bugünkü toplantıda olduğu gibi bölgede refahı, istikrarı, barışı, huzuru koruma vizyonu, diğerinin ise bölgede çatışma, gerilim ve terörü körükleyecek şekilde bölgeye bir huzursuzluk yayma misyonu olduğunu kaydetti. Barış konusunda atılacak her adımın diğerinin alanını daralttığını belirten Davutoğlu, "Yani biz ne kadar komşu ülkeler arasında böyle bir atmosfer oluşturursak bölgede gerilime, çatışmaya, özellikle de teröre alan kalmayacak" dedi. Sınır boylarında hem mayınların temizlenmesi konusunda hem de gümrüklerin ve kapıların daha iyi işlemesi konusunda çok iyi çalışmalar yürüttüklerini belirten Davutoğlu, bu bölgelerde serbest ticaret bölgesi kurulması konusunda mutabakat sağlandığını, bakanlıklar arasında bölgede bütün vilayetleri kuşatacak şekilde ortak vilayet toplantısı yapılması kararı alındığını söyledi. "Gümrük kapıları duvar olmaktan çıkacak, evden eve açılan kapı kadar rahat olacak" diyen Davutoğlu, serbest ticaret alanlarıyla bölgenin ortak pazar haline dönüşeceğini, tam bir entegrasyon sağlanacağını bildirdi. Görünen dönemde AK Parti'nin iktidarda kalmaya devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, iki ülke halkları arasındaki ilişkilerin "kalıcı ve tarihi ilişkiler" olduğunu, AK Parti hükümetinin iradesinin bu ilişkilerin normalleşmesini sağladığını belirtti. Davutoğlu, "Bundan sonra hiç kimse tarihin geriye akışına izin vermez" diyerek, tarihin normal mecrasına oturduğunu ve bundan sonra da burada kalmaya devam edeceğini ifade etti. -TÜRKMANİ: "ORTAK İRADE VAR"- Suriye heyetinin başkanı Hasan Türkmani de Türkiye ve Suriye arasında güvenlik işbirliğinin daha da zenginleştirilmesi yönünde ortak irade olduğunu söyledi. Türkmani, güvenlik alanında her iki tarafı memnun eden işbirliği sergilendiğini belirterek, "İlgili bakanlıklar ve kurumlar arasında bu alanda işbirliği giderek geliştiriliyor. İçişleri bakanları (Beşir Atalay ve Suriyeli mevkidaşı Said Sammur) yaptıkları görüşmede bu konuyu ele almışlardır. İleriye dönük olarak daha verimli hale getirilmesi için mutabık kalmışlardır" dedi. Terörle mücadelenin her iki ülke açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Türkmani, bu alanda yürütülen işbirliğinin de önemine dikkat çekti. Türkmani, Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı bölge konusunda her iki tarafta da çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sınır bölgesindeki mayınlı alan tamamen temizlendikten sonra çeşitli ortak çalışmalar ve tarım veya sanayi gibi alanlarda ortak projeler yürütülecek" dedi. Türkiye ve Suriye'nin sadece kendi aralarında değil, Ortadoğu bölgesinde de güvenlik, istikrar ve barışı sağlama arzusunda olduğunu belirten Türkmani, "Birçok ülke bunu kopyalamak, örnek almak istemektedir. Bazı ülkelerden buna katılma isteği gelmiştir" dedi.