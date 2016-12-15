Halep için 3’lü toplantı

<p class="p1"><span style="line-height:1.5;">Türkiye, Rusya, ve İran 27 Aralık’ta Halep için toplantı yapacak.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">Dışişleri Bakanı <strong>Mevlüt Çavuşoğlu</strong> da "Ateşkes için çabamız sürecek" dedi.</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"><span class="s1">Ayrıntılar gelecek…</span></p>\r\n\r\n<p class="p1"> </p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/5/1/0/v693909d5uww/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n