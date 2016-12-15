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Halep için 3’lü toplantı

Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek

15 Aralık 2016 00:46

Türkiye, Rusya, ve İran 27 Aralık’ta Halep için toplantı yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Ateşkes için çabamız sürecek" dedi.

Ayrıntılar gelecek…

 

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