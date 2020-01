Halep Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar Türkiye’ye naklediliyor

Suriye'deki iç savaş sebebiyle ağır hasar gören Halep Hayvanat Bahçesi'nde tutulmakta olan yaban hayvanları Türkiye'ye nakledildi. 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Nakil işleminin ikinci aşamasında ise Halep Hayvanat Bahçesi’nde kalan 2 aslan ve 2 köpeğin 29 Temmuz 2017 tarihine ülkemize getirilmesi planlanıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye’de devam eden iç savaştan ötürü zarar gören yabani hayvan türlerinin Türkiye'de tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması maksadıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile Four Paws sivil toplum kuruluşu ortak bir çalışma yürütüyor. Bu çerçevede Halep Hayvanat Bahçesi’nde hayatta kalan hayvanların kurtarılması maksadıyla bir kampanya başlatıldı.

Yabani hayvanlar merkezde yer alan barınaklara yerleştirilecek

Nesli tehlikede olan yaban hayvanlarının Suriye’den ülkemize naklinin birinci aşamasında 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan teslim alındı. Birer bireylik kafesler tır ile ülkemize nakledildikten sonra her kafes uygun açık bir alana indirildi. Bakanlık yetkililerinin ve Four Paws ekiplerinin gerçekleştireceği koordinasyon toplantısının ardından her birey genel anestezi altında detaylı şekilde muayene edilecek ve gerekli tedavileri yapıldıktan sonra merkezde yer alan barınaklara yerleştirilecek. Nakil işleminin ikinci aşamasında ise Halep Hayvanat Bahçesi’nde kalan 2 aslan ve 2 köpeğin 29 Temmuz 2017 tarihine ülkemize getirilmesi planlanıyor.

"Yaban hayvanları dünyanın ortak mirası"

Yaban hayatının sadece bir ülkenin değil bütün Dünyanın ortak mirası olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Ülkemiz biyolojik çeşitlilik bakımından Dünyada önemli bir yere sahip bulunuyor. Bu yüzden Dünya mirası olan ve ülkemizde bulunan, nesli tehlike altındaki türler için eylem planları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Uygulanan tür koruma eylem planları sayesinde elde edilen bilgilerle, türlerin mevcut durumunu ve gelecekte olması gereken yer arasında bir yol haritası çıkarıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Nesli tehlike altında olan türler için üretim istasyonları kuruldu

Yaban hayvanlarının tek bir popülasyon olarak sadece bir alanda bulunmasının büyük risk oluşturduğunun da altını çizen Veysel Eroğlu, “O türün neslini devam ettirebilmesi için üretim istasyonları kuruyoruz ve buralarda üretilen yeni bireyleri farklı alanlara yerleştiriyoruz. Böylece o tür üzerindeki riski asgariye indiriyoruz” diye konuştu.

Yaban hayvanlarının tedavisi noktasında da yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye’nin önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Bakan Eroğlu, “Suriye’de yaralanan ve Dünyanın ortak mirası olan bu hayvanları kurmuş olduğumuz rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edeceğiz. Bu duruma kayıtsız kalmamız düşünülemezdi” açıklamasını yaptı. (DHA)