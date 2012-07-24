Halep hapishanesinde ayaklanma: 9 mahkum öldü

Suriye askerleri başkent Şam ve Halep'te kontrollerinden çıkan bölgeleri geri almak için muhalif güçlerle çatışıyor.

Halep ve Humus'taki hapishanelerde ayaklanmalar çıktığı, mahkumların kaçmaya çalıştığı haber alındı. Halep hapishanesindeki ayaklanmada 9 mahkumun öldüğü bildirildi.

Muhalif gruplar, güvenlik güçlerinin Humus cezaevine baskın düzenleme tehdidinde bulunduğunu aktardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "silahsız polislerin firar ettiği ve mahkumların direnişe geçtiği Humus cezaevinden patlama ve yangın haberleri" alındığını açıkladı. Hükümet yetkilileri polis birimlerinden firar olduğu haberlerini yalanladı.

Yerel Eşgüdüm Komisyonu, Humus hapishanesindeki koşulların felaket boyutlarına ulaştığını kaydetti. Askeri birliklerin bir katliam planladığını savunan grup, mahkumların "topluca öldürülmesi"nin önlenmesi için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Bu arada Suriye devlet televizyonu, hükümet birliklerinin başkent Şam'da, geçen hafta isyancıların kontrolüne geçen bölgelerin büyük bölümünde kontrolü yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Televizyon kentin güneyindeki Nehr İşa mahallesinden görüntüler yayınladı. Bu görüntülerde çatışmalar sırasında öldürüldüğü belirtilen, yetkililerin ifadesiyle "teröristler"in cesetleri görüldü.

Yayımlanan filmde ayrıca, Şam'ın yeniden ele geçirilen mahallelerinde askerlerin kapı kapı dolaşarak isyancıları aradığı da görüntülendi.

Başkentin Kabun bölgesinde siviller evlerinden çıkamadıklarını anlatıyorlar. Daha önce isyancıların elindeki Midan'da da, hükümet güçlerinin mevzilendiği belirtiliyor.

Özgür Suriye Ordusu'nun da hafta sonunda Halep kentinde yeni bir saldırıya giriştiği ve şimdi hükümet yanlısı askerlerle muhalif gruplar arasında çatışmalar yaşandığı, gece boyunca bölgede ağır topçu bombardımanı ve roket ateşi duyulduğu belirtildi.

Türkiye-Suriye sınırında bulunan BBC muhanbiri Wyre Davies, Halep'i kaybetmenin Şam yönetimi için çok öenmli bir darbe olacağını, dolayısıyla hükümetin isyancıların ilerleyişini durdurmak için ağır silahları devreye sokmaya kararlı olduğunu belirtiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Pazar'dan bu yana Şam'da 1200'ü aşkın insanın öldüğünü belirtiyor. (BBC Türkçe)