Halep bombardımanı uydu fotoğraflarıyla görüntülendi

İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Halep'te kısa süre öncesine kadar devam eden yoğun bombardımanların etkileri hakkında içinde uydu fotoğrafları ve kentten tanıklıkların yer aldığı bir rapor yayınladı.

Halep'in doğusundaki yerleşim bölgelerine ait olan uydu fotoğraflarında, binaların arasında açılan kraterler görünüyor.

Kuruluşun, bir yerel izleme enstitüsüne dayandırdığı bilgiye göre, kentteki ateşkesin sona erdiği 18 Eylül tarihinden, 10 Ekim 2016 tarihine kadar, Halep'in doğusunu hedef alan en az 600 saldırı yapıldı ve bu saldırılarda 400 kişi hayatını kaybetti.

Kuruluşun, bombalanan bölgelerde yaşayanların tanıklıklarına dayandırdığı bilgilere göre, hava saldırılarında Rus yapımı misket bombaları da kullanıldı.

Af Örgütü'nün Beyrut bölge sorumlularından olan Lynn Maalouf, misket bombası kullanılmasının uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu açıklayarak, "Bu bombaların kullanılması, Suriye hükümet güçleri ve Rus müttefiklerinin şehri boşaltmak konusunda her şeyi göze aldığını gösteriyor" dedi.

Rusya ve müttefiki Suriye ise bombalanan noktalarda silahlı grupların bulunduğunu öne sürüyor.

Suriye Amerikan Tıp Derneği'nin elde ettiği verilere göre, son saldırılarda Halep'te toplam 14 sağlık merkezi hedef alındı ve bunların çoğu işlemez hale geldi.

Af Örgütü'ne konuşan bir doktor, "Halep'te insanlar sağlık merkezlerinin etrafında olmaktan bile korkuyor. Çünkü bu merkezler sürekli hedef alınıyor" dedi.

İsmi açıklanmayan doktor, kuşatma nedeniyle ellerindeki tıbbi malzemenin de tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Uluslararası Af Örgütü raporu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul'unda yapılacak Suriye konulu bir toplantının hemen öncesinde yayınladı.

Son 1 ay içinde, hava saldırıların sonlandırılması için Genel Kurul'a sunulan iki önerge Rusya'nın vetosuyla engellenmişti.

Son toplantı öncesi, Birleşmiş Milletler'deki 193 üyenin 70'i Kanada önderliğinde hareket ederek, Suriye'nin BM'deki oy hakkını elinden alabilecek bir karar üzerinde çalıştığı öğrenildi.