Halep Başkonsolosu Türkiye'ye döndü

Şam’daki Türk Büyükelçiliği’nin kapatılmasının ardından Ankara, Halep’teki Başkonsolosu ve beraberindeki personeli istişare için Türkiye’ye çağırdı. Keçeci ve beraberindekiler Ankara’ya ulaştı. Suriye'de Halep-Efrin yolunun trafiğe kapatıldığı da iddia edildi.

Suriye’de her gün artan şiddet olayları ve son olarak başkent Şam’da ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırı, Ankara’yı endişelendirdi.

Şam’da Ulusal Güvenlik Binası’na düzenlenen intihar saldırısında, Savunma Bakanı Davud Racha, Esad’ın eniştesi Genelkurmay Başkan yardımcısı Asıf Şevket ve General Hasan Türkmani öldürülmesi Ankara’yı harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yakın kurmaylarıyla 20 Temmuz’da yaptığı istişarede Halep’te görev yapan diplomatların istişare için çağırılmasına karar verildi. Bu kapsamda Başkonsolos Adnan Keçeci, yardımcısı ve başkonsolosluğu korumakla görevli polisler Gaziantep üzerinden karayolu ile Türkiye’ye döndü.