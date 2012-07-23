T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halep Başkonsolosu Türkiye'ye döndü

Suriye’de her gün artan şiddet olayları ve son olarak başkent Şam’da ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırı, Ankara’yı endişelendirdi

23 Temmuz 2012 17:29

Şam’daki Türk Büyükelçiliği’nin kapatılmasının ardından Ankara, Halep’teki Başkonsolosu ve beraberindeki personeli istişare için Türkiye’ye çağırdı. Keçeci ve beraberindekiler Ankara’ya ulaştı. Suriye'de Halep-Efrin yolunun trafiğe kapatıldığı da iddia edildi.

Suriye’de her gün artan şiddet olayları ve son olarak başkent Şam’da ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırı, Ankara’yı endişelendirdi.

Şam’da Ulusal Güvenlik Binası’na düzenlenen intihar saldırısında, Savunma Bakanı Davud Racha, Esad’ın eniştesi Genelkurmay Başkan yardımcısı Asıf Şevket ve General Hasan Türkmani öldürülmesi Ankara’yı harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yakın kurmaylarıyla 20 Temmuz’da yaptığı istişarede Halep’te görev yapan diplomatların istişare için çağırılmasına karar verildi. Bu kapsamda Başkonsolos Adnan Keçeci, yardımcısı ve başkonsolosluğu korumakla görevli polisler Gaziantep üzerinden karayolu ile Türkiye’ye döndü.

ETİKETLER

Halep BaşkonsolosuTürkiyeAdnan Keçeci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24