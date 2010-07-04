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Spor

Haldun Üstünel'in istifası taraftarlar arasında infial yarattı

Üstünel’in Futbol A.Ş.’den istifa etmesi sarı-kırmızılılarda infial yarattı

04 Temmuz 2010 03:00

T24 - Haldun Üstünel’in Futbol A.Ş.’den istifa etmesi sarı-kırmızılılarda infial yarattı

Dünya yıldızlarının G.Saray’a gelmesinde en büyük paya sahip isimlerin başında gelen ve taraftarların ‘transfer sihirbazı’ lakabını taktığı yönetici Haldun Üstünel’in Futbol A.Ş. yönetim kurulundan istifa etmesi taraftarları ayaklandırdı. Sarı-kırmızılılar popüler sosyal paylaşım ağı Facebook’un en büyük grubunu oluşturarak Üstünel’i geri getirmek için kampanya başlattı. 3.5 milyon üyesiyle Facebook’da rekor kıran Galatasaray Fan Page, sayfasında ‘Haldun Üstünel’i geri istiyoruz’ kampanyası başlatırken, şu ifadelere yer verildi: “Bizlerin çok sevdiği ve kulübümüzde bugüne kadar ki bütün görevlerini layıkıyla yerine getirdiğine inandığımız Haldun ağabeyimizin görüşülüp ikna edilerek yeniden Futbol A.Ş.’ye transfer komitesinin başına getirilmesini istiyoruz. Adnan başkan duy sesi. Geri getir Haldun abimizi!..”


Yönetime devam edecek

Bu arada Haldun Üstünel Futbol A.Ş.’den istifa etse de G.Saray yönetimindeki görevine devam edecek. Bunun sebebi ise G.Saray yönetimine genel kurul tarafından seçilmiş olması. Buradan istifa ederse kendisini seçenlere ‘ayıp’ edeceğini düşünüyor. Futbol A.Ş.’de ise atanmış bir yönetici.. Buradan istifa ederek Adnan Polat’a tepkisini dile getiriyor..


İşte Üstünel’in istifa sebepleri:

1- Futbol A.Ş.’de Adnan Sezgin’in yapacağı icraatların altına imza atmak istemiyor. Çünkü hem Sezgin’in G.Saray’ı iyi temsil ettiğini düşünmüyor hem de geçmişte yaptıklarının iyi örnekler olduğuna inanmıyor. Hem transferlerde hem de teknik heyetin işine karışmakta hata yapıldığını savunuyor


Pasifize edildi

2- Başkan Adnan Polat’a Futbol Şube sorumlusu iken “Adnan Sezgin ile çalışmak doğru değil” demesinin ardından Polat’ın Sezgin’i seçerek kendisini pasifize etmesine çok içerledi. “Başkan seçilmişleri değil atanmışları dinliyor” diyerek tepkisini koyuyor


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