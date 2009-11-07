Haldun Üstünel'i kim tehdit etti?

Galatasaray Yöneticisi Haldun Üstünel, kendisini arayarak elinde görüntülerinin olduğunu söyleyen gazeteciyi açıkladı!

Üstünel yaptığı yazılı açıklamada, Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten‘in yardımcısı Gökmen Özdemir‘i aracı kılarak tehdit edildiğini belirtti.

Kamuoyuna Açıklama

Son günlerde kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul ettiğine inandığım; Türk sporuna ve içinde yer alanlara hiçbir faydası olduğunu düşünemediğim bir konuda sürekli ismimim gündeme getirilmesi üzerine getirilmesi üzerine aşağıdaki açıklamayı yapma gereğini gördüğümü belirtirim.

Öncelikli olarak şunun bilinmesini isterim ki, bahsi geçen gece de Sayın Ercan Saatçi ile hiçbir şekilde telefon görüşmem olmamıştır. Gazete manşetlerine kadar yükselen söz konusu yemeğin gerçekleştiği gece Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten, yardımcısı ve mesai arkadaşı Gökmen Özdemir aracılığıyla bana önce telefon mesajı yoluyla ardından da telefon ettirerek Ercan Saatçi’nin elinde şahsımla ilgili küfür ettiğime dair görüntülerin mevcut olduğunu iletmiştir.

02.11.2009 tarihinde saat 20.53’te gazeteci Gökmen Özdemir tarafından telefonuma gönderilen SMS mesajında aynen şu ifadeler yer almaktadır. “Ercan’a sizin görüntüler gidiyormuş. Fener’e küfrederken. Polat, Sezgin ve senin.” (Bu mesaj hala telefonumda kayıtlı olarak bulunmaktadır.)

Bu mesajla yetinmeyen İbrahim Seten daha sonra yine yardımcısını kullanarak şahsıma telefon açtırmış ve şu sözlerin bana iletilmesini istemiştir: “Ercan Saatçi’nin elinde küfür görüntülerinin olduğu bir kaset var. Ve bunu yayınlayacaklar.”

Bu sözler üzerine ben de ellerinde ne görüntü var ise yayınlamalarını, bu konuda hiçbir çekincem olmadığını yardımcısı aracılığıyla İbrahim Seten’e sert bir şekilde aksettirdim.

Basın ilkeleri ve ahlakına aykırı şantaj kokan tavır ve söylemlerle mesleğini icra edebileceğini sananlara ve kendilerine vazife olmayan işlere karışanlara malzeme oluşturmama ve ayrıca hiç kimseyi mağdur etmeme adına böyle bir açıklama yapma gereği duyduğumu belirtmek isterim.

Saygılarımla

Haldun Üstünel