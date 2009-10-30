Haldun Üstünel'den sert açıklamalar

Galatasaray yöneticisi Haldun Üstünel düzenlediği basın toplantısında, derbi maçta verilen cezalarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu ve Futbol Şubesi Üyesi Haldun Üstünel, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından derbi maçla ilgili açıklanan kararların, kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Haldun Üstünel, kulüp olarak etkileyici olmamak adına derbi maçta yaşananlar hakkında değerlendirmede bulunmadıklarını belirtirken, verilen cezalar sonrası Futbol Federasyonu ile hukuk kurulunu ağır şekilde eleştirdi.

Haldun Üstünel'in basın toplantısında yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:



- Suni olarak oluşturulan kamuoyu baskısı sonrasında federasyonun aldığı kararlar bizi hayal kırıklığına uğratmıştır.

- Forma rengine göre verilen cezalarda farklılık oluşmaktadır.

- Yenilgiye kılıf aramıyoruz. Performansımız beklentilerimizden uzaktı bunu sorguluyoruz.

- Pazar günü futbola yakışmayan görüntüler ortadaydı.

- Bünyamin Gezer maçı iptal etmesi gerektiğini röportajında itiraf etti.

- Bünyamin Gezer kararları verirken 50 bin kişiden etkilendi mi?

- Maçın hakemi kendisine küfür edildiği zaman küfür sayılıyor da, futbolcularımıza küfür edildiği zaman küfür sayılmıyor mu?

- Maç öncesi saldırı, bilinçli taciz, küfür, hakeme yapılan saldırı var ve Arda'ya 55 bin kişi toplu halde küfür ediyor. Neden bir Fenerbahçeli yönetici çıkıp engel olmuyor.

- Fenerbahçeli yöneticiler maçta ortamın daha gergin olmasını tercih ediyorlar.

- Tüm bunlara rağmen Bünyamin Gezer'in maçı oynatması inanılır gibi değil.

- Bünyamin Gezer maçı oynatarak bir miladı kaçırdı. Bu maç iptal edilebilirdi.

- Bu sene kupalar yine bizim müzede olacak. Hayal yok, vaat yok. Bizde gerçek var. 18. şampiyonluk kupası Ali Sami Yen'de havaya kalkacaktır. Kendileri üç yıllık vadediyorlar ama biz bu sene için şampiyonluk sözü veriyoruz.

- Cezalardan memnun olsak bugün bu toplantıyı yapmazdık.

- Federasyon kurullarının bundan sonra alacağı tüm kararların takipçisi olacağız.

- Bu tarz kararlar forma rengine göre veriliyor. Bundan sonraki tüm kararları sonuna kadar takip edeceğiz.

- Hakemlerin daha cesur olması gerekir; özellikle büyük maçlarda.

- Galatasaray kaptanına kimse el kaldıramaz. Bunu yapanların da sahalarda olmaması gerekir.

- Yediğimiz ofsayt goller var. Bunda da hakemlerin cesur karar vermesi gerekir.

- Keita'ya ceza vereceğiz.

- Medyanın yönlendirmesiyle Fenerbahçe maçlarında psikolojik bir baskı doğuyor.

- Transfer konusunda ise hocamızın raporunu bekliyoruz. Hocamız ne derse o doğrultuda transfer yapacağız.

- Arda'yı bizden başka kimse ne yargılayabilir ne de cezalandırabilir. Arda bizim uzun yıllar kaptanlığımızı yapacak evladımızdır.

- Rövanş maçında Fenerbahçe'yi çok farklı bir şekilde karşılaşayacağız.