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Haldun Taner'in Kadıköy'deki büstü parçalandı!

Haldun Taner’in eşi Demet Taner, "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı

15 Ekim 2016 16:17

Türk öykü ve tiyatro tarihinin en önemli yazarlarından Haldun Taner’in eşi Demet Taner, Haldun Taner’in büstünün parçalandığını duyurdu.

Kadıköy Mühürdar’da bulunan Haldun Taner’in büstü parçalandı. Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden olan Taner’in büstünün kim tarafından parçalandığı tespit edilemedi.

"Yazıklar olsun"

 

Haldun Taner’in büstünün parçalandığını ise eşi Demet Taner Twitter’dan duyurdu. Demet Taner attığı tweetinde “Bu sabah öğrendim biraz önce, şaşkınım Mühürdar’daki Haldun Taner büstünü parçalamışlar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

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