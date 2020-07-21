Halde 3.5, restoranda 110 lira

Sebze-meyvede tartışılan hal ile pazar arasındaki fiyat farkı balıklara da sıçradı. Halde 300 gramı 3.5 lira olan uskumru, çarşıda 10, restoranda 110 liradan satılıyor. Balıkçı ve esnaflar ise, “Haksız bir fiyat politikası var. Hizmete göre fiyat değişir ama bu kadar uçurum olmamalı” diyor.

Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, halde 3.5 liraya satılan uskumru mahalle pazarlarında 7-8 liraya, Beşiktaş’taki çarşıda 10 liraya satılıyor. Yine çarşıdaki restoranlarda 50-60 lira olan 300 gramlık bir porsiyon uskumrunun ücreti de boğaz hattına yaklaştıkça 110 liraları buluyor.

Restoranda satılan iki porsiyon uskumru, bir koli dondurulmuş balık fiyatı

Özellikle restoranlarda fahiş fiyatlardan satılan uskumrular dondurulmuş halde Norveç’ten Gürpınar’a geliyor. Koli içerisindeki balıklar boyutuna göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor. İçinde ortalama 70 adet uskumrunun bulunduğu bir kolinin ücreti ise 240 lira. Bir uskumru ortalama 300 ila 400 gram arasında. Yani restoranda satılan iki porsiyon neredeyse bir koli balıkla aynı fiyata geliyor.

Yine restoranlarda bir porsiyon kalamarın fiyatı ortalama 50 liradan başlıyor. Porsiyonlarda 200-300 gram kalamar kullanılıyor. Halde kalamarın kilogram fiyatı ise 25 lira.

Yine içinde 28 adet levreğin bulunduğu bir kolinin fiyat da 300 lira. Levrekler çarşıda 20-25 liradan satışa sunulurken restoranlarda 60 liradan başlayıp 150 lirayı aşan fiyatlara kadar çıkıyor.

Restorancılar dükkân giderlerine işaret ediyor

Restorancılar ise konum ve işletme giderlerine dikkat çekerek, “Her restoranın gideri farklı oluyor. Hepsi uyguladığı hizmete göre farklı fiyatlar isteyebilir. Ödenen kiralar bazı bölgelerde çok yüksek. Ama bunun da bir oluru ve sınırı var. 5-10 liralık balık için en fazla 50-60 lira yazılabilir. Üstü biraz şişirme oluyor” değerlendirmelerinde bulundu.