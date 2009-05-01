Halaskargazi Caddesi'ndeki gruba müdahale

Halaskargazi Caddesi'nden Taksim'e yürümek isteyen bir gruba polis izin vermedi.



Cadde üzerinde slogan atarak toplanan yaklaşık 500 kişilik bir grup, Taksim Meydanı'na yürüme teşebbüsünde bulundu.



Çevik kuvvet ekipleri, gruba tazyikli su sıkarak müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakiler, polise taş atarak karşılık verdi. Polis ile göstericiler arasındaki kovalamaca ara sokaklarda bir süre devam etti.



Taksim Meydanı ile Şişli bölgesi, bir polis helikopteri tarafından havadan kontrol ediliyor.



Bu arada, Halaskargazi Caddesi üzerindeki dükkanların kapalı olduğu gözlendi.



Öte yandan, Pangaaltı'ndan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen küçük bir grup da, polisin panzerle su sıkması üzerine dağıldı.



İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Şişli'ye gelerek alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi. Cerrah, ailesi ile Şişli Etfal Hastanesi'nden geldiği öğrenilen 4 yaşındaki "Elif Buse" adlı çocuğu severek, çikolata ve oyuncak hediye etti.

