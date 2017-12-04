Halasının erkek torununa cinsel istismar iddiasıyla yargılanıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde geçen haziran ayında halasının erkek torununa (8) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen C.G.\'nin (18) yargılandığı dava başladı. Suçlamaları reddeden tutuksuz sanık C.G., ablasının, halasının kızının erkek arkadaşıyla evlendiğini ve bu yüzden kendilerine husumet besleyen halasının iftira attığını öne sürdü.

Manavgat\'a geçen haziran ayında çalışmak amacıyla Konya\'nın Ereğli ilçesinden gelen C.G., halası A.K. ve kızı K.K.\'nin yanında kalmaya başladı. Bulduğu birkaç işe girip çalışan ancak şartlarını beğenmediği için ayrılan C.G., halasının evinde kalırken, binanın üst katında kuzeni S.K.\'ye iddiaya göre, cinsel istismarda bulundu. Aynı gün akşamı iftar için belediyenin çadırına birlikte gittikleri torunu S.K.\'nin durumundan şüphelenen A.K., annesine söylemekle tehdit ederek çocuğa olayı anlattırdı. Torununun anlattıklarıyla öfkelenen hala A.K., yeğenini evden kovdu.

ANNE TELEFON KONUŞMASINDA OLAYI ÖĞRENDİ

Birkaç gün sonra bir akşam annesinin, C.G.\'nin babasıyla yaptığı telefon konuşmasına şahit olan K.K., ne olduğunu sorduğu oğlu S.K.\'den, C.G.\'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi. Polis merkezine giden anne K.K., C.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda, olay tarihinde 18 yaşını tamamlamayan suça sürüklenen çocuk C.G. hakkında \'nitelikli cinsel istismar\' ve \'tehdit\' suçlarından iddianame hazırlandı.

\'İFTİRA ATIYOR\'

Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında mağdur S.K., annesi K.K., tarafların avukatları ve psikolog hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık C.G., bulunduğu Ereğli\'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. İfade veren C.G., halasının kendisine iftira attığını öne sürerek, \"İddianamede suç tarihi olarak 1 Haziran geçiyor. Halbuki ben 4 Haziran\'da Manavgat\'a geldim. Kimseye cinsel tacizde bulunmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Benim ablam Ç., halamın kızı S.\'nin erkek arkadaşıyla evlendi. Halam bu yüzden bize husumet besliyor, iftira atıyor\" dedi. Kendisine SMS yoluyla hakaret ettikleri için halası ve çocukları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen sanık C.G., dosyaya ayrıntılı yazılı bir savunma gönderdiğini de belirtti.

Duruşmada mağdur S.K.\'nin ifadesi video kamerayla ve psikolog eşliğinde alındı. S.K. ifadesinde, olayın ardından sanık C.G.\'nin olayı kimseye anlatmamasını, aksi halde kendisini çatıdan atacağını söylediğini belirtti. Duruşmaya katılan psikolog bilirkişi, 8 yaşındaki mağdurun herhangi bir yönlendirme ve baskı altında olmadığını, bu nedenle beyanlarına itibar edilebileceğini kaydetti.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.